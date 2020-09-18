HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son pişmanlık fayda etmedi

Son pişmanlık fayda etmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 16:57 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, bir kahvehanenin içerisinde oyun oynadıkları tespit edilen 5 şahsa, 15 bin 750 TL idari para cezası kesildi.

Eskişehir’de, bir kahvehanenin içerisinde oyun oynadıkları tespit edilen 5 şahsa, 15 bin 750 TL idari para cezası kesildi. İşletme sahibinin ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Tepebaşı ilçesi Mamure Mahallesi’nde yaşandı. Polis ekiplerinin denetimleri esnasında iddialara göre, O.Ç. isimli şahsın işlettiği kahvehanede 5 kişinin oyun oynadığı tespit edildi. Ekipler, oyun oynayan 5 şahsa, ’Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma’ suçundan toplam 15 bin 750 TL idari para cezası kesti.
İşletme sahibinin ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu
Minik Davut'un kahreden ölümü! Saniye saniye kaydedildiMinik Davut'un kahreden ölümü! Saniye saniye kaydedildi
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak... 24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
En Çok Okunan Haberler
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı
Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'
Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Diğer Haberler
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 863 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 863 kişi hayatını kaybetti
Eskişehir'de hastanede şok görüntü! Maskesiz koronavirüs testi yaptı
Hastanede şok görüntü! Maskesiz koronavirüs testi yaptı
Cam şişede torpil patlattılar! 3 çocuk yaralandı
Cam şişede torpil patlattılar sonrası korkunç!
Gökova Körfezi'nde deprem hareketliliği
Gökova Körfezi'nde deprem hareketliliği
'Ebu Hanzala' kod adlı DEAŞ üst düzey yöneticisi Halis Bayancuk hakkında karar verildi
'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk hakkında karar verildi
Bakan Koca'dan koronavirüs paylaşımı: Korktuğunuz kapınıza gelmesin
'Korktuğunuz kapınıza gelmesin'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.