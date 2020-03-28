Son rakamı ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence açıkladı! Ülke genelinde 685 bin adet test yapıldı

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını yayılmaya devam ediyor. ABD, korona virüs salgınının yeni merkez üssü haline geldi.

ABD hükümeti korona virüs salgınıyla mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 12 saat içinde yapılan testler neticesinde 10 bine yakın korona virüs hastası tespit edilirken, test merkezleri arttırıldı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, yaptığı açıklamada ABD genelinde 685 bin adet korona virüs testinin yapıldığını bildirirken, sayının yüksek gözükse de ABD’nin nüfusunun 300 milyondan fazla olduğuna ve yapılan testlerin nüfusun sadece yüzde 0,2’sine denk geldiğini ifade etti.

Bazı ilaç firmaları ise evde kolayca uygulanabilecek korona virüs test kitleri hazırlarken, Gıda ve İlaç İdaresinden (FDA) onay bekliyor. Los Angeles Belediye Meclisi Üyesi David Ryu, “Biliyoruz ki teste öncelik veren uluslar salgın üzerinde kontrol sağlıyorlar” dedi.

Yetkililer, Los Angeles’ın Güney Kore’den haftalık olarak 100 bin adet test almayı planladığını açıklarken bu testlerin vatandaşlara ücretsiz uygulanacağını duyurdu. Yetkililer, vatandaşların randevu ile geleceklerini ve arabalarından inmeden test olabilecekleri merkezlerin sayısını arttırmaya devam ettiklerini açıklarken, bu merkezler ile teste gelen vatandaşların kimseyle temas etmemelerini amaçladıklarını ifade etti.