HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son rakamı ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence açıkladı! Ülke genelinde 685 bin adet test yapıldı

Son rakamı ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence açıkladı! Ülke genelinde 685 bin adet test yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2020 22:55 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD genelinde 685 bin adet korona virüs testinin yapıldığını açıkladı.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını yayılmaya devam ediyor. ABD, korona virüs salgınının yeni merkez üssü haline geldi.

ABD hükümeti korona virüs salgınıyla mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 12 saat içinde yapılan testler neticesinde 10 bine yakın korona virüs hastası tespit edilirken, test merkezleri arttırıldı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, yaptığı açıklamada ABD genelinde 685 bin adet korona virüs testinin yapıldığını bildirirken, sayının yüksek gözükse de ABD’nin nüfusunun 300 milyondan fazla olduğuna ve yapılan testlerin nüfusun sadece yüzde 0,2’sine denk geldiğini ifade etti.

Bazı ilaç firmaları ise evde kolayca uygulanabilecek korona virüs test kitleri hazırlarken, Gıda ve İlaç İdaresinden (FDA) onay bekliyor. Los Angeles Belediye Meclisi Üyesi David Ryu, “Biliyoruz ki teste öncelik veren uluslar salgın üzerinde kontrol sağlıyorlar” dedi.

Yetkililer, Los Angeles’ın Güney Kore’den haftalık olarak 100 bin adet test almayı planladığını açıklarken bu testlerin vatandaşlara ücretsiz uygulanacağını duyurdu. Yetkililer, vatandaşların randevu ile geleceklerini ve arabalarından inmeden test olabilecekleri merkezlerin sayısını arttırmaya devam ettiklerini açıklarken, bu merkezler ile teste gelen vatandaşların kimseyle temas etmemelerini amaçladıklarını ifade etti.

Yetkililer, Los Angeles’ta şu anda günde 500 test yapıldığını kaydederken, bu sayının günde 5 bine çıkartılması yönünde çalıştıklarını açıkladı. Los Angeles Halk Sağlığı Yöneticisi Barbara Ferrer, yaptığı açıklamada Los Angeles’ta salgının yayılma hızının New York’u takip ettiğini dile getirirken, Los Angeles’ın New York’ta görülen vakaları örnek alarak böyle bir duruma hazırlık yapması gerektiğinin altını çizdi. Los Angeles, New York’tan sonra ABD’nin en kalabalık ikinci şehri konumunda bulunuyor.
ABD’de toplam korona virüs vakası 116 bin 448’e, hayatını kaybedenler ise bin 943’e ulaştı. New York eyaleti ise salgından en çok etkilenen eyaletlerin başında bulunuyor. New York’ta toplam korona virüs vakaları 52 bin 318’e, hayatını kaybedenler ise 728’e ulaştı. Öte yandan Los Angeles’ın bağlı bulunduğu Kaliforniya eyaletinde ise toplam korona virüs vakası 4 bin 980’e, hayatını kaybedenler ise 104’e ulaştı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlikeUzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlike
Servis ve minibüsler, şehirler arası yasaktan muaf!Servis ve minibüsler, şehirler arası yasaktan muaf!
Beckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattıBeckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattı
1/
Anahtar Kelimeler:
çin ABD Mike Pence

En Çok Okunan Haberler

Federasyon başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti

Federasyon başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti

Mehmet Öz ve Nusret: Panik yapmayın bu virüsü boğacağız

Mehmet Öz ve Nusret: Panik yapmayın bu virüsü boğacağız

Duyan şoke oldu! 350 liradan satılıyor

Duyan şoke oldu! 350 liradan satılıyor

İstanbul Valisi açıklamıştı! 17.00 itibarıyla başladı

İstanbul Valisi açıklamıştı! 17.00 itibarıyla başladı

Koronavirüs polis teşkilatına da sıçradı!

Koronavirüs polis teşkilatına da sıçradı!

Rusya bütün sınırlarını kapatıyor

Rusya bütün sınırlarını kapatıyor

İlginizi Çekebilir

Evden çalışmanın püf noktaları

Evden çalışmanın püf noktaları

Koronavirüs polis teşkilatına da sıçradı!

Koronavirüs polis teşkilatına da sıçradı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Esenyurt'ta asansörde tepki çeken görüntüler

Esenyurt'ta asansörde tepki çeken görüntüler

Koronavirüsten hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Koronavirüsten hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Diğer Haberler
Harem Otogarı'nın faaliyetleri geçici olarak durduruldu

Harem Otogarı geçici olarak kapatıldı

İstanbul'da minibüs ve servisler 'şehirler arası seyahat' kısıtlamasından muaf tutuldu

Servis ve minibüsler, şehirler arası yasaktan muaf!

28 Mart 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İşte dünya genelindeki koronavirüs vaka durumu

Koronavirüs taşıdıkları ihbar edildi, ateşleri yüksek çıkınca hastaneye götürüldüler

Koronavirüs ihbarı ilçeyi ayağa kaldırdı: Kıskıvrak yakalandılar

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda tüm uçuşlar geçici süreliğine durduruldu

Bu kareler az önce çekildi! Tüm uçuşlar durduruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.