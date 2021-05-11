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Son sahur ne zaman? Sahur ne zaman bitecek?

11.05.2021 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının sonu için geri sayım başladı. Bereket ve ibadet ayı olan Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar, son sahura ne zaman kalkılacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, ayrıntılar...

Son sahur ne zaman? Sahur ne zaman bitecek?

Mübarek Ramazan ayının bitmesine sayılı saatler kala bayram telaşı başladı. Oruç tutan Müslüman vatandaşlar ise son sahura ne zaman kalkılacak? Oruç ne zaman bitecek? sorularını araştırmaya başladı. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre orucun son günü...

SON SAHUR NE ZAMAN?

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu Ramazan'ın ilk orucu için 12 Nisan'ı 13'üne bağlayan gece sahura kalkıldı. 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. Son sahura ise 11 Mayıs'ta kalkılacak.

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