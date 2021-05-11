Son sahur ne zaman? Sahur ne zaman bitecek?

Mübarek Ramazan ayının bitmesine sayılı saatler kala bayram telaşı başladı. Oruç tutan Müslüman vatandaşlar ise son sahura ne zaman kalkılacak? Oruç ne zaman bitecek? sorularını araştırmaya başladı. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre orucun son günü...

SON SAHUR NE ZAMAN?

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu Ramazan'ın ilk orucu için 12 Nisan'ı 13'üne bağlayan gece sahura kalkıldı. 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. Son sahura ise 11 Mayıs'ta kalkılacak.

