Son saldırıdaki 'Türkiye' detayı herkesi korkuttu! Vatandaşlar, patlayan telsizler sonrası telefonculara akın ettiler

İsrail'in Lübnan'a yönelik düzenlediği siber saldırılar tüm dünyanın gündemine oturdu. Savaş tarihine geçecek nitelikte olan saldırılarda İsrail bir gün arayla Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları ve el telsizlerini patlattı. Telsizlerin yanı sıra, ev ve işyerlerinde kullanılan dizüstü bilgisayarların da patlatıldığı iddia edilirken; özellikle Beyrut'ta acil servisler doldu taştı.

Patlamalarda ölü sayısı 20'yi aşarken, 3 binden fazla kişi de yaralandı.

TÜRKİYE DETAYI KORKUTTU

İsrail'in Hizbullah'ı hedef aldığı son siber saldırıda patlatılan telsizlerin Japon yapımı olduğu öğrenilirken, Japonya merkezli Wakayama firması tarafından üretilen ICOM telsizleri ile ilgili Türkiye detayı ise endişe yarattı.

CEP TELEFONLARI DA PATLAR MI?

ICOM VHF telsizlerin Türkiye'de de satıldığı ortaya çıkarken, son saldırılar sonrası herkes aynı soruyu sormaya başladı: "Cep telefonlarını da patlatabilirler mi?"

İsrail'in tarihe geçecek siber saldırıları sonrası Türkiye'deki bazı vatandaşların da bir takım endişelere kapıldığı gözlemlenirken; Halk Tv'deki Demokrasi Meydanı programında Lübnan'daki telsiz patlamalarına değinen İsmail Küçükkaya dikkat çeken ifadeler kullandı.

"AKIN AKIN TELEFONCULARA GİTMİŞLER"

Bazı vatandaşların telefonlarını kontrol ettirmek için harekete geçtiğini söyleyen Küçükkaya, "Dün vatandaşlarımız akın akın telefonculara gitmişler. Teknik servislere gitmişler. Telefonlarını inceletiyorlar, bataryalarını inceletiyorlar. Geldiğimiz nokta bu." diye konuştu.