'Son salisede duyduk! İki can kurtardık' Cenazeleri almaya gelmişlerdi... Kızıyla birlikte sağ bulunan baba: Sizi çok seviyorum

Dün gece saatlerinde Odayeri Mahallesi’nde enkaz yığınları arasındaki bir binaya cenaze çıkarmaya giden arama gönüllüleri, son anonsta baba Soner Güner’in sesini duydu. Bunun üzerine enkazın iki kat altına inildi. Ekipler önce 6 yaşındaki Hazal Güner’i çıkardılar. Küçük kız termal battaniye ile hastaneye sevk edilirken, baba için de zamanla yarış başladı. 72. saate gelindiğinde baba Soner ile irtibat devam ederken, kızının çıkarıldığı müjdesi verildiğinde baba ağzının içerisine çok toz toprak geldiği için çalkalamak için su istedi.

"SİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Ekipler baba Soner Güner’den az daha sabretmesini isteyip kısa sürede onu da çıkardılar. Arama kurtarma ve UMKE ekiplerine “Sizi çok seviyorum” diyen baba Soner Güner de hastaneye sevk edildi.

"SON SALİSE SESLİ ARAMA YAPARKEN İKİ CAN KURTARDIK"

Gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan Serkan Temur ve Mücahit Edkü, büyük sevinç yaşadıklarını dile getirerek, “Tarifi mümkün değil. Çok duygulandık, 3 günden beri çalışma yapıyoruz. Diğer enkazlardan vefat eden insanlar çıkardık. 72 saat sonra bir son salise sesli arama yaparken iki can kurtardık. Buradaki insanları çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok büyük bir acı, bunun yanında bunları görünce de sevinç yaşadık." şeklinde konuştu.

"KİMSE OLMAZ DİYE DÜŞÜNMEDİK"

Temur ve Edkü, "Biz arama kurtarma ekibi olarak iki vefat haberini aldık. Buraya intikal ettiğimizde vefat edenleri çıkarmak için çaba harcayalım dedik. 72 saat geçmiş, kimse olmaz diye düşünmedik. Burada bir kişiyi daha kurtarmanın telaşına düştük. İnşaat etrafında son kez sesli arama yaptık. Birkaç kez sesli arama yaptık. Son sesli aramada Soner kardeşimizin son salisede diyeceğimiz inanılmaz bir şekilde sesini duyduk. Allah duyurdu. O salisede orada olduğunu öğrendik. Son saniyede duyduğumuz sesle teyit aldık, çabaladık. 3-4 saattir yoğun şekilde buradayız. Ekip olarak çalışıyoruz. Sağ salim çıkardık” dedi. (İHA)



