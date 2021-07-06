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Son Sanal Fidye Saldırısından Kaç Firma Etkilendi?

06.07.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD teknoloji firması Kaseya, son saldırıdan küresel çapta 800 ile 1500 şirketin etkilenmiş olabileceğini, ancak bu rakamı net olarak hesaplamanın güç olacağını kaydetti

Son Sanal Fidye Saldırısından Kaç Firma Etkilendi?

Amerikan teknoloji firması Kaseya’nın CEO’su, son sanal fidye saldırısından küresel çapta 800 ile 1500 şirketin etkilenmiş olabileceğini açıkladı.

Merkezi Florida eyaletinde bulunan Kaseya şirketinin CEO’su Fred Voccola, Cuma günkü fidye saldırısının genelde kendi müşterilerini hedef aldığı için tam etkisini belirlemenin güç olacağını da dikkat çekti.

Kaseya, enformasyon teknolojisi (IT) hizmeti verene şirketlere yazılım programları sağlıyor. Bu enformasyon teknolojisi firmalar, genelde kendi IT departmanları olmayan küçük şirketlere teknoloji hizmeti sağlıyor.

Bu yazılım programlarından birine sızan korsanlar, beş kıtada yüzlerce şirketi felce uğratmıştı. Her ne kadar bu saldırıdan etkilenenler, muhasebe firmaları, diş hekimleri gibi küçük işletmeler olsa da, en büyük etki yüzlerce süpermarketin çalışamaz duruma geldiği İsveç’te hissedilmişti. Saldırı nedeniyle süpermarket kasaları işlevlerini yitirmişti. Aynı şekilde, Yeni Zelanda’da, okullar ve ana okullar saldırıdan etkilenmişti.

Saldırıyı düzenleyen korsanlar, 70 milyon dolar fidye istedi. Ancak daha sonra Reuters haber ajansı ve bir güvenlik uzmanı ile konuşan saldırganlar bu rakamı düşürebileceklerini de kaydetti. Reuters’a konuşan bir siber korsan, “Pazarlığa açığız” dedi.

Kaseya şirketi CEO’su Voccola, fidyecilerin teklifini nasıl karşılık verdiklerini açıklamadı.

Voccola, fidyecilerle pazarlık yapıp yapmadıkları veya ödeme yapıp yapmadıkları konusundaki bir soruya, “Bu konuda, ‘Evet’ veya ‘Hayır’ diyemem” yanıtını verdi.

Voccola, saldırı nedeniyle Beyaz Saray, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileriyle konuştuğunu söyledi, ulusal çapta büyük bir firmanın fidye saldırısından etkilenip etkilenmediği konusunda bilgisi olmadığını belirtti.

Voccola “Önemli altyapı firmalarının etkilenmiş olduğunu düşünmüyoruz çünkü müşterilerimiz arasında bu tür firmalar yok. Örneğin AT&T veya Verizon gibi telefon şirketleri müşteri portföyümüzde yer almıyor" dedi.

Voccola’nın firması, saldırı düzenlendiğinde, mevcut bir yazılımdaki güvenlik açığını gidermeye çalışıyordu. Bazı güvenlik uzmanları, fidyecilerin, şirket içi yazışmaları gizlice takip ederek bu bilgiye ulaştıkları görüşünü taşıyor.Ancak şirket yetkilisi bu tezi kabul etmedi, konuyla ilgili soruşturma yapan müfettişler de bu tür bir bulguya rastlamadıklarını kaydetti.

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