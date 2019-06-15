HABER

Son saniyelerde sınav salonuna yetiştiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 12:59 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta üniversite sınavına girmek isteyen bazı öğrenciler, son saniyelerde sınav salonuna yetiştiYurt genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı bugün saat 10.15’te başladı.

Son saniyelerde sınav salonuna yetiştiler

Kahramanmaraş’ta üniversite sınavına girmek isteyen bazı öğrenciler, son saniyelerde sınav salonuna yetişti
Yurt genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı bugün saat 10.15’te başladı. Öğrenciler sınav salonuna saat 10.00’a kadar alınırken, belirlenen saat dışında gelenler salona alınmadı.
Sınava bazı öğrenciler son saniyelerde yetişirken, bir kişi de kimliğini unuttuğu için salona alınmadı.
Öğrenciler, istedikleri üniversite için sınavda ter döktü, aileleri ise dışarıda bekledi. Kimi anneler çocukları için Kur’an-ı Kerim okudu, kimisi de dua etti.
Sınava giren oğlu için Kur’an-ı Kerim okuyan Zeynep Taşdemir, “Ben oğlumu bekliyorum ve bir de kızım var. Konya’da sınava giriyor. Onlar için Kur’an okuyup dua ediyorum heyecanlıyım” dedi.
Sınav sonunda aileler çocuklarına sarılarak onları teselli etti.

Son saniyelerde sınav salonuna yetiştiler

Son saniyelerde sınav salonuna yetiştiler

Son saniyelerde sınav salonuna yetiştiler

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
İzmir’de moloz isyanı: Uzundere yok oluyorİzmir’de moloz isyanı: Uzundere yok oluyor
Kimliğini babasının aracında unuttu, yardımına polis koştuKimliğini babasının aracında unuttu, yardımına polis koştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da İzol aşireti mensupları arasında kavga! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İstanbul Bağcılar'da korkutan yangın!

Bu sabah istanbul...

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Pendik'te yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bina tahliye edildi

5 katlı bina tahliye edildi!

Bursa’da korkunç olay! Arkadaşına kurşun yağdırdı

Arkadaşına kurşun yağdırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.