HABER
  4. Son seçim anket sonuçları! (Partilerin oy oranları, Muharrem İnce ve Kanal İstanbul'la ilgili dikkat çeken veriler)

Son seçim anket sonuçları! (Partilerin oy oranları, Muharrem İnce ve Kanal İstanbul'la ilgili dikkat çeken veriler)

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.12.2019 10:06 | Son Güncelleme

2019 yılının son seçim anket sonuçları yayımlandı. Optimar Araştırma'nın yaptığı son anket çalışmasının sonucunda; olası bir genel seçimde partilerin oy oranları, Muharrem İnce-CHP Genel Merkezi arasındaki polemik ve Kanal İstanbul tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken veriler yer aldı.

Son seçim anket sonuçları! (Partilerin oy oranları, Muharrem İnce ve Kanal İstanbul'la ilgili dikkat çeken veriler)

Son seçim anket sonuçlarını Optimar Araştırma yayımlandı. 12-15 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan anketin sonuçlarını şirketin sahibi Hilmi Daşdemir, sosyal medya hesabından paylaştı.

26 ilde 2185 katılımcı ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan ankette "Genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz? CHP ile Muharrem İnce arasında yaşanan krize ilişkin düşünceleriniz neler? Kanal İstanbul projesi sizce ülkemiz için faydalı mı?" soruları yöneltildi.

PARTİLERİN SON OY ORANLARI

Katılımcıların yüzde 35'i olası bir genel seçimde AK Parti'ye, 18,8'i CHP'ye, 10,3'ü HDP'ye, 8,4'ü MHP'ye, 7,2'si İYİ Parti'ye oy vereceğini belirtirken; kararsızların oranı ise 13,1 olarak yer aldı.

MUHARREM İNCE'YE DESTEK!

"Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası sonrası Muharrem İnce ile CHP Genel Merkezi arasında yaşanan polemikte katılımcıların yüzde 33,5'i İnce'yi haklı bulduğunu belirtti.

KANAL İSTANBUL PROJESİNE DESTEK VAR MI YOK MU?

Kanal İstanbul projesinin faydalı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 38,4; faydalı değil diyenlerin oranı 27,6 kararsızların oranı ise 34,0 olarak yer aldı.

PARTNER Şoke etti! Tatile çıktı, bağımlı oldu Şoke etti! Tatile çıktı, bağımlı oldu
Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken açıklamalarMuharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken açıklamalar
Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün açıklamasıMansur Yavaş'tan Sinan Aygün açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Seçim anketi Optimar Araştırma partilerin oy oranları muharrem ince Kanal İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!

Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!

MasterChef şampiyonu Cemre'den örnek hareket!

MasterChef şampiyonu Cemre'den örnek hareket!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

ABD ve BM arasında kritik görüşme! Saldırının sebebi buymuş!

ABD ve BM arasında kritik görüşme! Saldırının sebebi buymuş!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

Diğer Haberler
Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken açıklamalar: Kılıçdaroğlu aday olursa ben olmam

Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

Mansur Yavaş'tan canlı yayında Sinan Aygün açıklaması

Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün açıklaması

Erdoğan: Moldova'nın FETÖ okullarını devretmesini bekliyoruz

Erdoğan: FETÖ okullarının devredilmesini bekliyoruz

Meral Akşener'den Bakan Soylu'ya tepki: Bakanlığında dövülmedik adam kalmadı

Meral Akşener'den Bakan Soylu'ya tepki

İYİ Parti'den 'Libya tezkeresi'ne ilişkin açıklama: Kendilerine evet ya da hayır demedik

İYİ Parti'den 'tezkere' açıklaması!

Son dakika! Libya tezkeresi Meclis'te

Libya tezkeresi Meclis'te!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.