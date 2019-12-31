Son seçim anket sonuçları! (Partilerin oy oranları, Muharrem İnce ve Kanal İstanbul'la ilgili dikkat çeken veriler)

Son seçim anket sonuçlarını Optimar Araştırma yayımlandı. 12-15 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan anketin sonuçlarını şirketin sahibi Hilmi Daşdemir, sosyal medya hesabından paylaştı.

26 ilde 2185 katılımcı ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan ankette "Genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz? CHP ile Muharrem İnce arasında yaşanan krize ilişkin düşünceleriniz neler? Kanal İstanbul projesi sizce ülkemiz için faydalı mı?" soruları yöneltildi.

PARTİLERİN SON OY ORANLARI

Katılımcıların yüzde 35'i olası bir genel seçimde AK Parti'ye, 18,8'i CHP'ye, 10,3'ü HDP'ye, 8,4'ü MHP'ye, 7,2'si İYİ Parti'ye oy vereceğini belirtirken; kararsızların oranı ise 13,1 olarak yer aldı.

MUHARREM İNCE'YE DESTEK!

"Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası sonrası Muharrem İnce ile CHP Genel Merkezi arasında yaşanan polemikte katılımcıların yüzde 33,5'i İnce'yi haklı bulduğunu belirtti.

KANAL İSTANBUL PROJESİNE DESTEK VAR MI YOK MU?

Kanal İstanbul projesinin faydalı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 38,4; faydalı değil diyenlerin oranı 27,6 kararsızların oranı ise 34,0 olarak yer aldı.



