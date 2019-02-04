Son seçim anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama: Açık ara öndeyiz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında Oğuz Haksever'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yerel seçim manifestosuyla ilgili, şunları söyledi: "Manifestoyu uzun bir çalışmanın sonucu hazırladık. Toplumun nabzını tutarak nerelerde eksikler var, nerelerin tamamlanması gerekiyor, bunları da aslında çok iyi takip ettiğimizi zannediyorum. 11 maddelik manifesto ortaya çıktı, 3 başlıktan oluşuyor. Benzersiz şehirlerden bahsediyoruz. Her şehrin bütün oradaki çözüm ortaklarınının da fikirlerini alarak o şehrin önüne koyacağı projeleri neler? Bütün bunlarla ilgili çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Şehirleşme perspektifi bakımından bazı maddelerimiz var bir de yönetim anlayışı." Kurtulmuş, "Şu anda AK Parti seçimin açık ara birinci partisidir. Seçimin sonuçlarıyla ilgili bir tereddüt, şüphe görmüyorum" diye konuştu. 'BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN 3 TEMEL ÖZELLİĞE SAHİP OLMASINI BEKLİYORUZ' Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Bundan sonraki belediye başkanlarımızın hizmetlerinde 3 temel özelliğe sahip olmasını bekliyoruz. Birincisi adalet ikinci özelliği emanettir üçüncü prensip de sadakat prensibidir. Yatay şehirleşme olacak, şehre yük getiren binalar var. İstanbul'un birçok yerinde gökdelenler var. Bir çoğunun estetik hiçbir değeri yok. Artık yeter millet artık her tarafta betonları görmek istemiyor. Belediye başkanlarımızın görevleri yeni alanlar üretmek. Millet bahçeleri şehirlere değer katacak. Şu anda AK Parti seçimin açık ara birinci partisidir. Seçimin sonuçlarıyla ilgili bir tereddüt şüphe görmüyorum. Ama hiçbir seçim masa başında kazanılmıyor. Gönül belediyeciliği hedefimiz, tüm seçmene ulaşacağız. Kararsız seçmene ulaşacağız. Çevreye duyarlı bir kampanya. Ses ve görüntü kirliliğinin insanları boğduğu kampanya olmayacak. HDP'NİN 3 BÜYÜKŞEHİRDEN ADAY ÇIKARMAMASI İki aksın olduğu bir siyaset zemini oluştu bir tarafta AK Parti'nin diğer tarafta CHP'nin öncülük ettiği. Cumhur İttifakı masa başı ittifakı değil. 24 Haziran'da bunu gördük 'Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin.'

İstanbul'un Şişli'de Beşiktaş'ta HDP barajı aşsın diye HDP'ye oylar verildi. CHP ile HDP'nin ittifakı açık bir ittifaktır. CHP yöneticileri şundan çekiniyorlar HDP'nin alenen CHP'yi destekliyoruz demesi CHP'de ana gövdeyi rahatsız eder. 'MHP'Lİ ADAYI AK PARTİ ADAYI GİBİ DESTEKLEYECEĞİZ' AK Parti ve MHP bütünleşip tek bir parti haline gelmiyor. İki ayrı parti. Ama Türkiye'nin temel meselelerinde geçmişte gerçekten son derece düzgün bir şekilde hareket edildi. Sayın Bahçeli milli meselelerle AK Parti hükümetine destek verdi. Bazı yerlerde ortak kampanyalar olacak. Her iki taraf da bu ittifakın ruhuna uygun hareket etmeyi özenli bir şekilde koruyor takip ediyoruz. Mesele Türkiye'nin birliğini koruma meselesi. MHP'li adayı AK Parti adayı gibi destekleyeceğiz.



'TEMEL MESELELERİMİZDEN BİRİ ENFLASYONLA MÜCADELE' Temel meselelerimizden biri enflasyonla mücadele. Üretimi dengeleyecek sürece girildi. Yıl sonu itibariyle 5-5.5 lira seviyesine döviz getirildi. Çarşı pazarda pahalılık ortaya çıkmaya başladı. Bunların bir kısmı üretim maliyetlerindeki artışların yansımasıydı. Maalesef bir kısmı fırsatçıların fiyatlara yansıttığı rakamlardır. Hala bugün bunun geçerli olduğunu biliyoruz. Bakanlığın da fırsatçılar kısmının üstüne gitmesi lazım. İşin zor kısmı geride kalmıştır çok açık söyleyeyim bir iktisatçı olarak. Bundan sonra dengeleme faslından sonra iyileştirme faslına Türkiye geçecek.