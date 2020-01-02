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  4. Son seçim anket sonucu! ORC Araştırma yayımladı, olası Cumhurbaşkanlığı seçimi için dikkat çeken oy oranları

Son seçim anket sonucu! ORC Araştırma yayımladı, olası Cumhurbaşkanlığı seçimi için dikkat çeken oy oranları

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.01.2020 15:20 | Son Güncelleme

ORC Araştırma Şirketi son seçim anket sonuçlarını yayımladı. 'Siyasi Eğilimler Araştırması' sosyal medya üzerinden paylaşılırken olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde Meral Akşener'in alacağı oy oranı dikkat çekti. CHP kurultayı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin olası genel başkanlık yarışında ise iki lider arasındaki fark şaşırttı.

Son seçim anket sonucu! ORC Araştırma yayımladı, olası Cumhurbaşkanlığı seçimi için dikkat çeken oy oranları

ORC Araştırma son seçim anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Olası bir iki adaylı Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımcıların oy tercihleri sorulurken, alınan yanıtlarla ortaya çıkan sonuç dikkat çekti.

28 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 36 ilde 2 bin 980 kişi ile görüşerek yapılan ankette yer alan sorular ve yanıtları şöye:

CHP kurultayında, Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce yarışırsa, hangi ismin Genel Başkan olmasını istersiniz?

SAD

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın, yeni partiler kurarak siyasete devam etme kararı almaları, oy tercihlerinizde bir değişikliğe neden olur mu?

ALI

Sadece Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül’ün yarışacağı iki adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçiminde, oy tercihiniz hangi isimden yana olur?

ABDULLAH

Sadece Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarışacağı iki adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçiminde, oy tercihiniz hangi isimden yana olur?

KIKLIC

Sadece Recep Tayyip Erdoğan ve Meral Akşener’in yarışacağı iki adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçiminde, oy tercihiniz hangi isimden yana olur?

AKSENER

Sadece Recep Tayyip Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu’nun yarışacağı iki adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçiminde, oy tercihiniz hangi isimden yana olur?

ERDOGAN IMAMOGLU

Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

se

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