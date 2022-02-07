HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son seçim anketi çok konuşulacak! AK Parti, CHP’nin gerisinde…

Son seçim anketi çok konuşulacak! AK Parti, CHP’nin gerisinde…

07.02.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek yıl yapılacak genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili gelen son anket dikkat çekti. Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, ocak ayında yapılan son anket sonuçlarını yayımladı. Özkiraz, 'AK Parti tarihinin en düşük oy oranıyla ikinci parti’ diyerek CHP’nin AK Parti’yi geride bıraktığı o anketin sonuçlarını yayınladı. İşte son yapılan seçim anketi ve çok konuşulacak o sonuçlar…

Son seçim anketi çok konuşulacak! AK Parti, CHP’nin gerisinde…

Seçim anketleri 2023 seçimleri yaklaştıkça çok konuşulmaya devam edecek. Avrasya Araştırma, 26 kentte bin 860 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği anket sonuçlarını yayımladı. Sonuçlar oldukça dikkat çekti.

Anket sonuçlarına göre, AK Parti ve MHP'nin oy oranındaki düşüşle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, ''Öyle görünüyor ki Erdoğan ve AKP'yi elektrik faturaları fena halde çarpmış. AKP tarihinin en düşük oy oranıyla ikinci parti" ifadelerini kullandı.

Özkiraz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı anket sonuçları şöyle:

Sorulan sorular ve yanıtların oransal dağılımı şu şekilde:

Erken seçim olması durumunda hangi partiye oy verirsiniz?

CHP: Yüzde 25.1

AKP: Yüzde 23.3

Kararsızlar: Yüzde 11.5

HDP: Yüzde 11.4

İYİ Parti: Yüzde 11

MHP: Yüzde 5.3

DEVA Partisi: Yüzde 5.2

Gelecek Partisi: Yüzde 1.6

Saadet Partisi: Yüzde 1.5

Memleket Partisi: Yüzde 0.9

Demokrat Parti: Yüzde 0.9

TİP: Yüzde 0.9

BTP: Yüzde 0.7

Diğer: Yüzde 0.7

1

Kararsızlar dağıtılınca partilerin aldığı oy oranları ise şöyle oldu:

CHP: Yüzde 28.4

AKP: Yüzde 26.3

HDP: Yüzde 12.9

İYİ Parti: Yüzde 12.4

MHP: Yüzde 6

DEVA Partisi: Yüzde 5.9

Gelecek Partisi: Yüzde 1.8

Saadet Partisi: Yüzde 1.7

Memleket Partisi: Yüzde 1.1

Demokrat Parti: Yüzde 1.1

TİP: Yüzde 0.8

BTP: Yüzde 0.8

Diğer: Yüzde 0.8

2

Yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin çatı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu aday gösterilirse hangi adaya oy verirsiniz?

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 45,3

Recep Tayyip Erdoğan: 30,6

3

Yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin çatı adayı olarak Ekrem İmamoğlu aday gösterilirse hangi adaya oy verirsiniz?

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 48,6

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 31,1

4

Yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin çatı adayı olarak Mansur Yavaş aday gösterilirse hangi adaya oy verirsiniz?

Mansur Yavaş: Yüzde 46,4

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 29,8

5


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'elektrik faturası' paylaşımıİmamoğlu'ndan dikkat çeken 'elektrik faturası' paylaşımı
Elleri kelepçelenip canlı canlı gömülmüş Elleri kelepçelenip canlı canlı gömülmüş
Elektrik kesintisiyle gündem olan Isparta'da kar nedeniyle yüz yüze eğitime 5 gün araElektrik kesintisiyle gündem olan Isparta'da kar nedeniyle yüz yüze eğitime 5 gün ara
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP

En Çok Okunan Haberler

Madem sakattın gelmeyecektin

Madem sakattın gelmeyecektin

ABD işgal için tarih verdi! "Putin'in saldırı emri..."

ABD işgal için tarih verdi! "Putin'in saldırı emri..."

Cami çıkışı açıklama! "Hocayla konuştum..."

Cami çıkışı açıklama! "Hocayla konuştum..."

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'elektrik faturası' paylaşımı

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'elektrik faturası' paylaşımı

Erdoğan karantinadan gençlere seslendi: Bizi eve hapsettiler

Erdoğan karantinadan gençlere seslendi: Bizi eve hapsettiler

Isparta'daki elektrik kesintilerinde son durum! Bakan Dönmez flaş gelişmeyi duyurdu

Isparta'daki elektrik kesintilerinde son durum! Bakan Dönmez flaş gelişmeyi duyurdu

İlginizi Çekebilir

Dövmelerinden önceki halini paylaştı! Herkesi şaşırttı

Dövmelerinden önceki halini paylaştı! Herkesi şaşırttı

“Güzel olmak zor” diyerek isyan etti! Dışlandığını itiraf etti

“Güzel olmak zor” diyerek isyan etti! Dışlandığını itiraf etti

İki yıldır içinde diş ve saçların çıktığını öğrendi

İki yıldır içinde diş ve saçların çıktığını öğrendi

Vitrin mankenine yapmadığı kalmadı! "Öptü, okşadı..."

Vitrin mankenine yapmadığı kalmadı! "Öptü, okşadı..."

Torba koptu, olanlar oldu! Metal kanca cinsel organına saplandı

Torba koptu, olanlar oldu! Metal kanca cinsel organına saplandı

Faturayı o da paylaştı! "Çok çalışmak lazım"

Faturayı o da paylaştı! "Çok çalışmak lazım"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.