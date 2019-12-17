Son seçim anketi! MAK Araştıma'nın yaptığı ankette dikkat çeken sonuçlar

Yeni parti çalışmaları ve erken seçim çağrıları siyaset kulislerini hareketlendirirken MAK Araştırma Danışmanlık yeni anket çalışmasını tamamladı. Anketin ayrıntılı sonuçları kamuoyuna henüz paylaşılmazken, MAK Araştırma Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, sosyal medya hesabından anket sonucuna ilişkin bazı notlar paylaştı.

MAK Araştırma Başkanı Kulat’ın ankete ilişkin paylaşımları şöyle:

DAVUTOĞLU VE BABACAN'IN OY ORANI!

Sayın Davutoğlu ve Sayın Babacan’ın parti oyları halen sağlıklı ölçülemiyor ama bir partiye 24 Haziran da oy veren seçmenin yüzde 25’i kararsıza geçmiş durumda…

'DRAMATİK DÜŞÜŞ KESİN'

Bu dramatik düşüş kesin! O seçmen geri döner mi? Yeni partilere mi gider? Onu göreceğiz…

'EVET DİYEN SEÇMENİN YÜZE 25'İ HAYIR DİYECEK'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş referandumunda evet diyen seçmenin yüzde 25’lik bir oranı bugün referandum olsa hayır diyecek…

PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ!

Seçmenin önüne “güçlendirilmiş parlamenter sistem” gelse ciddi oranda evet diyecek.

'MUHALEFETTE CİDDİ BİR YÜKSELİŞ YOK'

O partideki dramatik düşüşe ve seçmenin kararsıza kaymasına rağmen muhalefet partilerinde de ciddi bir yükseliş yok.