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Son seçim anketi! MAK Araştıma'nın yaptığı ankette dikkat çeken sonuçlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2019 11:22 | Son Güncelleme

Ahmet Davutoğlu önderliğinde 'Gelecek Parti'nin kurulması ve Ali Babacan'ın yeni parti çalışmalarına hız vermesiyle siyaset kulisleri hareketlendi. Muhalefet yer yer 'erken seçim' çıkışı yaparken, iktidar ise kapıyı kapattı. Yeni partiler ve erken seçim çağrıları gündemi meşgul ederken, MAK Araştırma Danışmanlık'ın son yaptığı seçim anketi dikkat çekti.

Son seçim anketi! MAK Araştıma'nın yaptığı ankette dikkat çeken sonuçlar

Yeni parti çalışmaları ve erken seçim çağrıları siyaset kulislerini hareketlendirirken MAK Araştırma Danışmanlık yeni anket çalışmasını tamamladı. Anketin ayrıntılı sonuçları kamuoyuna henüz paylaşılmazken, MAK Araştırma Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, sosyal medya hesabından anket sonucuna ilişkin bazı notlar paylaştı.

MAK Araştırma Başkanı Kulat’ın ankete ilişkin paylaşımları şöyle:

DAVUTOĞLU VE BABACAN'IN OY ORANI!

Sayın Davutoğlu ve Sayın Babacan’ın parti oyları halen sağlıklı ölçülemiyor ama bir partiye 24 Haziran da oy veren seçmenin yüzde 25’i kararsıza geçmiş durumda…

'DRAMATİK DÜŞÜŞ KESİN'

Bu dramatik düşüş kesin! O seçmen geri döner mi? Yeni partilere mi gider? Onu göreceğiz…

'EVET DİYEN SEÇMENİN YÜZE 25'İ HAYIR DİYECEK'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş referandumunda evet diyen seçmenin yüzde 25’lik bir oranı bugün referandum olsa hayır diyecek…

PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ!

Seçmenin önüne “güçlendirilmiş parlamenter sistem” gelse ciddi oranda evet diyecek.

'MUHALEFETTE CİDDİ BİR YÜKSELİŞ YOK'

O partideki dramatik düşüşe ve seçmenin kararsıza kaymasına rağmen muhalefet partilerinde de ciddi bir yükseliş yok.

Bazı parti liderleri bizzat lider ‘ilk kez’ bu düzeyde eleştiriliyor. Karizma liderlik yerini oyun kurucu lidere bırakıyor.

'AK PARTİ SEÇMENİ: YÜZDE 50+1 ŞARTI YANLIŞ'

AK Partili seçmenin yarısı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yüzde 50+ 1 şartının yanlış olduğunu, 50 + 1 şartının AK Parti’ye ciddi zarar verdiğine inanıyor.

24 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI NASILDI?

24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı seçimde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,6, Muharrem İnce yüzde 30,6, Selahattin Demirtaş yüzde 8,4, Meral Akşener yüzde 7,3 oy almıştı.

Aynı gün yapılan milletvekili seçiminde ise AK Parti 42,6, CHP yüzde 22,6, HDP yüzde 11,7, MHP yüzde 11,1, İYİ Parti yüzde 10 oy almıştı.

Yolun ortasında o halde görünce... Yolun ortasında o halde görünce...
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