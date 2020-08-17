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Son seçim anketi! Metropoll Araştırma partilerin son oy oranlarını yayımladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 10:49 | Son Güncelleme

Erken seçim iddiaları ve Muharrem İnce'nin yeni başlattığı hareketle Ankara kulisleri hareketlenirken, anket çalışmaları da hız kazandı. Son olarak Metropoll Araştırma'nın yaptığı seçim anketinde sadece iki partinin barajı geçtiği görülürken, Davutoğlu'nun partisinin yükselişi de dikkat çekti.

Son seçim anketi! Metropoll Araştırma partilerin son oy oranlarını yayımladı

Metropoll Araştırma, Türkiye'nin Nabzı Temmuz 2020 anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. Anket sonuçlarına göre AK Parti, birinci parti durumunda görülürken, CHP ile birlikte sadece iki parti barajı geçiyor. HDP yüzde 8, İYİ Parti 6.9, MHP ise 6'da kalıyor. En dikkat çeken sonuç ise Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi, Ali Babacan'ın DEVA Partisi'ni geride bırakıyor. Gelecek Partisi yüzde 2 iken, DEVA Partisi yüzde 1.3te kalıyor.

İşte Metropoll anketinin sonuçları...

Metropoll Araştırma'nın Türkiye'nin Nabzı Temmuz 2020 anketinin sonuçlarına göre bugün seçim olsa AK Parti'nin oy oranı yüzde 33.2 iken CHP'nin oy oranı yüzde 20.5... HDP, yüzde 8'de iken İYİ parti yüzde 6.9, MHP ise yüzde 6'da kalıyor.

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GELECEK PARTİSİ, DEVA'YI GERİDE BIRAKTI

Anket sonuçlarına göre Şubat 2020'den bu güne Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ile Babacan'ın DEVA Partisi oylarını yüzde yüz artırdı. Ancak Gelecek Partisi'nin DEVA Partisi'ne fark attığı görüldü. Gelecek Partisi yüzde 2 çıkarken, DEVA Partisi ise, yüzde 1.3'te kaldı.

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