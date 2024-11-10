Son seçim anketi yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki fark eridi, MHP'nin oy oranı düştü... Erken seçim isteyenlerin oranı dikkat çekti

Türkiye'de siyasilerin gündemindeki en önemli konulardan biri yeni anayasa. Konu özelinde neredeyse her gün açıklama yapılırken, muhalefet de erken seçim çağrılarını yüksek sesle yinelemeye devam ediyor.

DİKKAT ÇEKEN ANKET SONUCU

Yapılan seçim anketleri de bu tartışmalar ışığında daha da dikkatle takip ediliyor. Yayınlanan her ankette farklı sonuçlar ortaya çıkarken 31 Mart yerel seçimlerini doğru tahmin eden SONAR'dan dikkat çeken bir anket daha geldi.

CHP YÜZDE 33,4 İLE BİRİNCİ PARTİ KONUMUNDA

SONAR'ın ekim ayı için gerçekleştirdiği ankette "Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların verdiği yanıtlar, kararsızlar dağıtıldıktan sonra şöyle oldu:

CHP: 33,4

AK Parti: 28,2

DEM Parti: 9,2

MHP: 7,3

İYİ Parti: 7

Zafer Partisi: 6,2

Yeniden Refah Partisi: 6,2

Diğer: 2,5

CHP İLE AK PARTİ ARASINDAKİ YÜZDE 11'LİK FARK ERİDİ

CHP ile AK Parti arasında farkta ise ciddi bir erimenin olduğu gözlemlendi. Bir önceki ankette CHP yüzde 36,6, AK Parti yüzde 25,1 olarak ölçülmüştü. İki parti arasındaki fark 11,4 puan olmuştu. MHP ise yüzde 10,5 oy oranıyla üçüncü parti konumundaydı.

ERKEN SEÇİM İSTEYENLERİN ORANI ARTTI

Ankete katılan katılımcılara erken seçim sorusu da yöneltildi. "Sizce erken seçim yapılmalı mı?" sorusuna cevap veren katılımcıların yüzde 57,9'u erken seçim istedi. Ağustos ayında bu oran yüzde 53,1'di. Katılımcıların yüzde 37'si ise erken seçim istemedikleri yönünde görüş bildirdi.