Son seçim anketinde AK Parti, İYİ Parti ve CHP'nin oy oranları açıklandı! %8'lik düşüş...

Türkiye seçim gündemine girdi. 2023 seçimleri öncesinde anket firmaları da anketlerine devam ediyor. ORC Araştırma şirketinin Genel Müdürü Mehmet Pösteki, sosyal medya hesabından AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin son oy oranlarını paylaştı. İYİ Parti'nin grafiğindeki artış dikkat çekti.

ORC'YE GÖRE AK PARTİ'NİN OYLARINDA DÜŞÜŞ VAR

Şubat 2021'de %36.8 olan AK Parti oyları Mart 2021'de %28.1'e kadar indi. ORC'nin anketine göre Şubat ayında artan oy oranı Mart ayında inişe geçti. 2022'nin ilk ayını %29.7 ile tamamlayan AK Parti, 2021'i %30.8 ile kapatmıştı.

CHP'NİN OYLARI SABİT KALDI!

ORC'nin anketine göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları sabit kaldı. Şubat 2021'de %22.3 olan oy oranları Mart 2022'de %23.8'e yükselse de bu yükseliş yüzde bir buçuk oranında oldu. Asıl yükselişi ise Meral Akşener'in genel başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti yaptı.

İYİ PARTİ'NİN OYLARI %6 ARTTI!

Geçen sene Şubat ayında %10.8 oy oranında yer alan İYİ Parti ay ay oyunu arttırdı. 2021'yi %15.9 ile kapatan Akşener'in partisi 2022'yi %15.3 ile açtı. İYİ Parti'nin oy oranı Mart 2022'de %16.8 olarak dikkat çekti.



