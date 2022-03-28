HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Seçim
  4. Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Gezici Araştırma paylaştı: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci turda...

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Gezici Araştırma paylaştı: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci turda...

28.03.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim gündemi Ankara kulislerini meşgul etmeye devam ederken, son yapılan seçim anketinin sonuçları dikkat çekti. Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, Seçim Kanunu’nda yapılan değişikliğin ittifakları geçersiz kılacağını belirtirken, son anket sonuçlarını açıkladı. Gezici, seçimin ikinci tura kalması halinde Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki puan farkının yüzde 5 olduğunu belirtti.

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Gezici Araştırma paylaştı: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci turda...

Seçim anket sonuçları gelmeye devam ediyor. 2023 seçimleri için geri sayım başlarken, AK Parti ve MHP’nin TBMM’ye sunduğu Seçim Yasası teklifi, 'erken seçim' tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Ankara kulislerindeki hareketlilik artarken son seçim anketinin sonuçları dikkat çekti.

SON SEÇİM ANKETİNİN SONUÇLARI

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, Seçim Kanunu’nda yapılan düzenlemeleri ve seçmenin tavrını Cumhuriyet Gazetesine değerlendirdi. Son yaptıkları seçim anketinin sonuçlarını da paylaşan Gezici, seçimin ikinci tura kalması halinde adayların alacakları oy oranlarını açıkladı.

dasd

GEZİCİ: "İTTİFAK MODELİ GEÇERSİZ KALACAK"

Gezici, yeni sistemin partilerin ittifak modelini geçersiz hale getireceğini söyleyerek, “Yüzde 7’lik oy oranına ulaşamayan partiler, yer aldıkları ittifakın artık oylarından yararlanamayacak, parlamentoda kendilerine yer bulamayacaklar. Bu yüzden yeni sistem, partilerin ittifak çatısı altında toplanmalarını, yani ittifak modelini geçersiz hale getiriyor” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDAKİ FARK İKİNCİ TURDA YÜZDE 5

a1

Murat Gezici, son anket sonuçlarına göre, seçimin ikinci tura kalması halinde olası senaryoyu şöyle açıkladı:

“Halka, ‘Cumhurbaşkanı ilk turda belirlenemeyip ikinci tura Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan kalsa kime oy verirsiniz?’ diye sorduk. Katılımcıların yüzde 47,2’ si Erdoğan’a, yüzde 52,8’si Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söylediğini gördük. İYİ Partililerin yüzde 94’ü, DEVA Partililerin yüzde 92’si; Gelecek Partililerin yüzde 88’i ‘Kemal Kılıçdaroğlu’na oy veririm’ yanıtını verdi.”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seçim Kanunu teklifi kabul edildiSeçim Kanunu teklifi kabul edildi
Çeçen lider Kadirov paylaştı! Bölgeden sıcak görüntülerÇeçen lider Kadirov paylaştı! Bölgeden sıcak görüntüler
Gamble ile ilgili dikkat çeken detay: "Güzel kadın ama..." Gamble ile ilgili dikkat çeken detay: "Güzel kadın ama..."
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi seçim Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
reis eyt yi çıkar büyük oy kaybedeceksiz
Vay arkadaş ne durumlara kaldık.Adam seçimlerde hep yenildi yenildi...Şimdi aldığı oya bak...

En Çok Okunan Haberler

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!

Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

6 muhalefet partisi uzlaştı: Tek aday...

6 muhalefet partisi uzlaştı: Tek aday...

Şeyma Döğücü’nün ‘halk ekmek’ paylaşımı olay oldu

Şeyma Döğücü’nün ‘halk ekmek’ paylaşımı olay oldu

Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı!

Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.