Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Gezici Araştırma paylaştı: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci turda...

Seçim anket sonuçları gelmeye devam ediyor. 2023 seçimleri için geri sayım başlarken, AK Parti ve MHP’nin TBMM’ye sunduğu Seçim Yasası teklifi, 'erken seçim' tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Ankara kulislerindeki hareketlilik artarken son seçim anketinin sonuçları dikkat çekti.

SON SEÇİM ANKETİNİN SONUÇLARI

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, Seçim Kanunu’nda yapılan düzenlemeleri ve seçmenin tavrını Cumhuriyet Gazetesine değerlendirdi. Son yaptıkları seçim anketinin sonuçlarını da paylaşan Gezici, seçimin ikinci tura kalması halinde adayların alacakları oy oranlarını açıkladı.

GEZİCİ: "İTTİFAK MODELİ GEÇERSİZ KALACAK"

Gezici, yeni sistemin partilerin ittifak modelini geçersiz hale getireceğini söyleyerek, “Yüzde 7’lik oy oranına ulaşamayan partiler, yer aldıkları ittifakın artık oylarından yararlanamayacak, parlamentoda kendilerine yer bulamayacaklar. Bu yüzden yeni sistem, partilerin ittifak çatısı altında toplanmalarını, yani ittifak modelini geçersiz hale getiriyor” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDAKİ FARK İKİNCİ TURDA YÜZDE 5

Murat Gezici, son anket sonuçlarına göre, seçimin ikinci tura kalması halinde olası senaryoyu şöyle açıkladı:

“Halka, ‘Cumhurbaşkanı ilk turda belirlenemeyip ikinci tura Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan kalsa kime oy verirsiniz?’ diye sorduk. Katılımcıların yüzde 47,2’ si Erdoğan’a, yüzde 52,8’si Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söylediğini gördük. İYİ Partililerin yüzde 94’ü, DEVA Partililerin yüzde 92’si; Gelecek Partililerin yüzde 88’i ‘Kemal Kılıçdaroğlu’na oy veririm’ yanıtını verdi.”



