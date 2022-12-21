Son seçim anketinde gündem yaratacak sonuçlar var! 6 ilde yapılan anketi 2018 seçimleri ile kıyasladılar! AK Parti ve MHP…

Türkiye seçim sürecine hızla girerken açıklanan anketlere de her gün bir yenisi daha ekleniyor. ORC Araştırma 6 ilde yaptıkları son seçim anketini yayımladı. Ankette; Eskişehir, Sivas, Kırşehir, Kayseri, Yozgat ve Kırıkkale'de seçmenin tercihleri soruldu. MHP ve AK Parti'den oluşan Cumhur İttifakı'nın 2018 seçimlerine kıyasla 6 ilde de oy kaybettiği CHP ve İYİ Parti’nin ise oylarında bir artış yaşandığı görüldü,
ORC Araştırma, altı ilde gerçekleştirdiği 'Seçmen Eğilimleri Araştırması Raporu'nu yayımlarken ankete katılanlara, 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye sordu.
ORC Araştırma'nın altı ilde gerçekleştirdiği anket sonuçları şöyle:
15-18 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşen araştırmada, 2018 seçimlerine kıyasla Eskişehir ilinde;
AKP'nin 8,2 Puan
MHP'nin 4,8 Puan oy kaybettiği
CHP'nin 2,6 Puan
İYİ Parti'nin ise 7,2 Puan Oylarını arttırdığı görülmektedir.
14-17 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşen araştırmada, 2018 seçimlerine kıyasla Sivas ilinde;
AKP'nin 8,3 Puan
MHP'nin 8,7 Puan oy kaybettiği
CHP'nin 2,6 Puan
İYİ Parti'nin ise 5,7 Puan Oylarını arttırdığı görülmektedir.
14-16 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşen araştırmada, 2018 seçimlerine kıyasla Kırşehir ilinde;
AKP'nin 8,3 Puan
MHP'nin 6,7 Puan oy kaybettiği
CHP'nin 3,6 Puan
İYİ Parti'nin ise 6,7 Puan Oylarını arttırdığı görülmektedir.
16-18 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşen araştırmada, 2018 seçimlerine kıyasla Kayseri ilinde;
AKP'nin 8,9 Puan
MHP'nin 7,7 Puan oy kaybettiği
CHP'nin 2,8 Puan
İYİ Parti'nin ise 6,5 Puan Oylarını arttırdığı görülmektedir.
15-17 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşen araştırmada, 2018 seçimlerine kıyasla Yozgat ilinde;
AKP'nin 8,9 Puan
MHP'nin 10,4 Puan oy kaybettiği
CHP'nin 2,5 Puan
İYİ Parti'nin ise 7,7 Puan Oylarını arttırdığı görülmektedir.
15-17 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşen araştırmada, 2018 seçimlerine kıyasla Kırıkkale ilinde;
AKP'nin 8,1 Puan
MHP'nin 9,1 Puan oy kaybettiği
CHP'nin 3,4 Puan
İYİ Parti'nin ise 6,5 Puan Oylarını arttırdığı görülmektedir.