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Son seçim anketinde gündem yaratacak sonuçlar var! 6 ilde yapılan anketi 2018 seçimleri ile kıyasladılar! AK Parti ve MHP…

21.12.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de genel seçimlere 6 ay kaldı. Erken seçim iddialarının da sürdüğü siyaset kulislerini yakından ilgilendiren anketler ise peş peşe gelmeye devam ediyor. ORC Araştırma son yayınlanan ankette Eskişehir, Sivas, Kırşehir, Kayseri, Yozgat ve Kırıkkale'de yaptığı araştırmanın sonucunu paylaştı. 6 ilde de AK Parti ve MHP’nin 2018 seçimlerine kıyasla oylarında bir gerileme görülürken CHP ve İYİ Parti’nin ise oylarını arttırdığı görüldü.

Son seçim anketinde gündem yaratacak sonuçlar var! 6 ilde yapılan anketi 2018 seçimleri ile kıyasladılar! AK Parti ve MHP…

Türkiye seçim sürecine hızla girerken açıklanan anketlere de her gün bir yenisi daha ekleniyor. ORC Araştırma 6 ilde yaptıkları son seçim anketini yayımladı. Ankette; Eskişehir, Sivas, Kırşehir, Kayseri, Yozgat ve Kırıkkale'de seçmenin tercihleri soruldu. MHP ve AK Parti'den oluşan Cumhur İttifakı'nın 2018 seçimlerine kıyasla 6 ilde de oy kaybettiği CHP ve İYİ Parti’nin ise oylarında bir artış yaşandığı görüldü,

ORC Araştırma, altı ilde gerçekleştirdiği 'Seçmen Eğilimleri Araştırması Raporu'nu yayımlarken ankete katılanlara, 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye sordu.

ORC Araştırma'nın altı ilde gerçekleştirdiği anket sonuçları şöyle:

eskisehir

ESKİŞEHİR

15-18 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşen araştırmada, 2018 seçimlerine kıyasla Eskişehir ilinde;

AKP'nin 8,2 Puan

MHP'nin 4,8 Puan oy kaybettiği

CHP'nin 2,6 Puan

İYİ Parti'nin ise 7,2 Puan Oylarını arttırdığı görülmektedir.

sivas

SİVAS

14-17 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşen araştırmada, 2018 seçimlerine kıyasla Sivas ilinde;

AKP'nin 8,3 Puan

MHP'nin 8,7 Puan oy kaybettiği

CHP'nin 2,6 Puan

İYİ Parti'nin ise 5,7 Puan Oylarını arttırdığı görülmektedir.

kırsehir

KIRŞEHİR

14-16 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşen araştırmada, 2018 seçimlerine kıyasla Kırşehir ilinde;

AKP'nin 8,3 Puan

MHP'nin 6,7 Puan oy kaybettiği

CHP'nin 3,6 Puan

İYİ Parti'nin ise 6,7 Puan Oylarını arttırdığı görülmektedir.

kayseri

KAYSERİ

16-18 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşen araştırmada, 2018 seçimlerine kıyasla Kayseri ilinde;

AKP'nin 8,9 Puan

MHP'nin 7,7 Puan oy kaybettiği

CHP'nin 2,8 Puan

İYİ Parti'nin ise 6,5 Puan Oylarını arttırdığı görülmektedir.

yozgat

YOZGAT

15-17 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşen araştırmada, 2018 seçimlerine kıyasla Yozgat ilinde;

AKP'nin 8,9 Puan

MHP'nin 10,4 Puan oy kaybettiği

CHP'nin 2,5 Puan

İYİ Parti'nin ise 7,7 Puan Oylarını arttırdığı görülmektedir.

kırıkkale

KIRIKKALE

15-17 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşen araştırmada, 2018 seçimlerine kıyasla Kırıkkale ilinde;

AKP'nin 8,1 Puan

MHP'nin 9,1 Puan oy kaybettiği

CHP'nin 3,4 Puan

İYİ Parti'nin ise 6,5 Puan Oylarını arttırdığı görülmektedir.

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