Son seçim anketinde hangi parti önde? İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son durumu üç anket şirketi açıkladı

Üç büyük araştırma firmasının da yaptığı değerlendirmelere göre 31 Mart Yerel seçimlerinde 24 Haziran 2018’deki siyasi tablonun çok değişmesi beklenmiyor. Haber 7'de yer alan habere göre; 3 önemli ismin de ortak görüşüne göre İstanbul'da Binali Yıldırım'ın çok rahat kazanacak. VARYANS ARAŞTIRMA RECEP SAZKAYA Ben 31 Mart yerel seçimlerinde, 24 Haziran 2018’deki siyasi tablonun çok değişeceğini beklemiyorum. Kurulan ittifakların bir sonucu olarak, bazı partilerin bazı yerlerde aday göstermeyecek olmaları, 24 Haziran’a göre partilerin oy oranlarında birtakım değişikliklere neden olacaktır. Bence bu seçimde hangi partinin ne oy alacağından öte, belli başlı şehirlerdeki seçim sonuçları daha fazla takip edilecek. Belediyelerin el değiştirip değiştirmeyeceği konusu ilgiyle izlenecek. İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE SONUÇLAR NASIL OLUR? Ben İzmir’de bir değişiklik öngörmüyorum. CHP yine İzmir’de seçimin favorisi durumunda… İstanbul’da da AK Parti seçimin favorisi durumunda. CHP ise kurduğu ittifakların da katkısıyla daha önceki yerel seçimde aldığı oy oranının üzerine çıkma potansiyeli taşımaktadır.

Ankara’da ise 2014 yerel seçimlerinde AK Parti ve CHP arasında çok yakın bir seçim yarışı gerçekleşmiş ancak seçimi AK Parti kazanmıştı. 31 Mart yerel seçimlerinde, AK Parti‘nin MHP ittifakıyla seçime girmesi, Ankara’da AK Parti’yi daha şanslı bir hale getirmiştir demek mümkündür. "Tabii ki seçimlere daha uzun bir süre var ve siyasi tabloyu etkileyebilecek çeşitli unsurları da göz ardı etmemek gerekir... Dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra, sosyal, siyasi, ekonomik vb. faktörler seçmen davranışı üzerinde etkili olabilir. " Seçimlere daha az bir süre kaldığında yapılacak araştırmalar, seçim sonuçlarına yönelik daha sağlıklı öngörülerde bulunmaya imkân sağlayacaktır. GENAR ARAŞTIRMA MUSTAFA ŞEN Henüz Sayın Binali Yıldırım’ın adaylığı kesinleşmedi. Fakat sanırım AK Parti’den en kısa zamanda açıklanacaktır. Eğer AK Parti’nin adayı olursa kendisinin rakipsiz olduğunu söyleyebilirim. Binali Yıldırım’ın siyasette ağırlığı çok fazla ve seçmen tarafından çok yüksek bir kabülü var. Dolayısıyla aday açıklandığı gün İstanbul’da seçim sonuçlanmış olur. MHP’li seçmen de Binali Yıldırım’a oy vereceği için çok keskin bir sonuç çıkacağını düşünüyorum.

CHP’NİN İMAMOĞLU KARARI CHP’nin İmamoğlu kararı kendi içlerinde doğru bir karar olmakla birlikte hataları da barındırıyor. CHP gerek Ankara’da gerekse İstanbul’da kendi içinden çekirdekten yetiştirdiği, CHP’li olan aday gösteremedi. Bu CHP açısından sorgulanmalıdır. İkisi de eski ülkücü olan adaylar İstanbul ve Ankara’da yarışa sokulmuştur. İmamoğlu’nun tanıtım toplantısında yaptığı konuşma hem kısa hem de çok zayıftı. Siyasal söylem açısından güçlü değildi. Siyasal iletişim açısından arızalar barındırıyordu. Mesela konuşurken arkada AK Parti mitinginden karelere kullanıldı. Bir diğer şey ise; salonda Türk bayrağı yoktu. Ankara’da sayın Özhaseki seçimin galibi gibi görünüyor. Çünkü kendisi çok tecrübeli bir siyasetçi. CHP kazanmış bir siyasetçinin karşısına kaybetmiş bir siyasetçi koydu. İzmir AK Parti açısından zor bir yer, ama şöyle bir şey vardır; İzmir söylenildiği gibi CHP geleneğinin bir şehri değildir. İzmir aslında Demokrat Parti geleneğinin bir şehridir. Yani İzmir’i AK Parti’nin almaması için bir sebep yok ama bunu zor görüyorum.

MAK DANIŞMANLIK M. ALİ KULAT Biz MAK Danışmanlık olarak İstanbul’u çok ayrıntılı olarak çalıştık. Daha Binali Yıldırım’ın adaylığı gündeme gelmeden 30 bin kişilik yüz yüze bir çalışma yaptık. Binali Yıldırım ismi daha o zaman bile AK Parti’nin adayları içerisinde en yüksek çıkmıştı. Sadece AK Parti’li seçmenin değil AK Parti dışında da siyasete ilgi duyan herkesin İstanbul için uygun gördüğü kişi olarak karşımıza çıkıyordu. Binali Yıldırım’ı neden bu kadar istiyorlar dersek; Türkiye’de Başbakanlık yaptı, Türkiye’de Ulaştırma Bakanlığı yaptı ama tüm bunlarda daha önemlisi özel bir nedeni var; Binali Yıldırım, İstanbul’un temel sorunları olan trafik ve türevlerinin çözümü konusunda en doğru isim olarak ön plana çıkıyor. Çünkü bu alanlarda Binali Yıldırım, bu konuların çözümünde son 15 yıla damgasını vurmuş bir isimdir. 3. Köprü, 3. Havalimanı, Marmaray gibi büyük projelerin hepsinde imzası var. Bundan dolayı Binali Yıldırım konulabilecek en doğru aday olarak karşımızda duruyor. Tabi AK Parti il bazında bu çalışmasını yaparken, ilçe bazlı yapacağı çalışmalar da çok önemli. Çünkü seçmen ilçede farklı ilde farklı bir adaya oy vermiyor. İlçe adayları da çok iyi kurgulanırsa ben İstanbul için bir risk görmüyorum. Hatta 5-6 puanlık rahat bir fark görüyorum.