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Son seçim anketinde Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül ne kadar oy aldı?

17.03.2021 09:21 | Son Güncelleme:
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Son seçim anketinde Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül ne kadar oy aldı?

Son seçim anketinde CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce ve Türkiye Değişim Partisi'ni kuran Mustafa Sarıgül'le ilgili önemli sonuçlar ortaya çıktı. Konsensüs Araştırma’nın hazırladığı ankette iki ismin oy potansiyeli dikkat çekti.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Konsensüs Araştırma’nın şubat ayı için yaptığı son seçim anketini bugünkü köşesine taşıdı.

Acet, “Şubat anketinde Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül için ne kadar oy çıktı?” başlıklı köşe yazısında anketin bin 500 kişi ile telefonda yapıldığını aktardı.

İNCE VE SARIGÜL'ÜN OY ORANLARI

Acet, söz konusu ankette Mustafa Sarıgül'e kesinlikle oy veririm diyenlerin yüzde 3,1; Muharrem İnce'ye kesinlikle oy veririm diyenlerin yüzde 5,4 olduğunu yazdı.

Acet yine aynı anketin sonuçlarına göre Mustafa Sarıgül'e oy verebilirim diyenlerin yüzde 15,6; Muharrem İnce'ye oy verebilirim diyenlerin yüzde 17,3 olduğunu aktardı.

CHP SEÇMENİ 'SEMPATİ' İLE Mİ BAKIYOR?

Bu tercihlerin daha önce CHP'ye oy vermiş seçmene ait olduğunu belirtirken, iki isminde oy potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu ve tabanda bir 'sempati' haline geldiklerini iddia etti.


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