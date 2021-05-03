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Son seçim anketinde sürpriz! İki parti baraj altında kaldı (MetroPOLL Araştırma seçim anketi)

03.05.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son seçim anketi kamuoyunda gündem yarattı. MetroPOLL Araştırma'nın 'Türkiye'nin Nabzı Nisan 2021' kapsamında "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuyla hazırladığı son seçim anketinin sonuçlarında iki partinin baraj altı kalması dikkat çekti.

Son seçim anketinde sürpriz! İki parti baraj altında kaldı (MetroPOLL Araştırma seçim anketi)

MetroPOLL Araştırma'nın hazırladığı son seçim anketine göre kararsız, protesto ve cevapsız oylar dağıtılmadan AK Parti'nin oy oranı yüzde 27, CHP'nin yüzde 18, İYİ Parti'nin yüzde 11, MHP'nin yüzde 9, HDP'nin yüzde 8, Saadet Partisi'nin ve DEVA Partisi'nin yüzde 2, Gelecek Partisi'nin ise yüzde 1 oy aldığı görüldü.

SADECE 3 PARTİ BARAJI GEÇTİ

AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin barajı geçtiği ankette, 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerine göre barajı geçebilen HDP ve MHP ise yüzde 8 ve yüzde 9 ile baraj altında. Bu sonuçla birlikte uzun bir süre sonra MHP'nin MetroPOLL anketlerinde HDP'yi geçtiği görüldü.

KARARSIZLARIN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Ankette en dikkat çeken sonuç ise yüzde 20 olarak ölçülen kararsız seçmen oldu. Araştırmada "Kararsızım" diyenler 8.7, "protesto oy" diyenler yüzde 6, "cevap yok" diyenler ise 5.9 olarak belirlendi.

metrolopol

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