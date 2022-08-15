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Son seçim anketi ses getirecek! Erdoğan fark attı, Millet İttifakı'nın adayı ise...

15.08.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek seçimler için geri sayım devam ederken partilerin yanı sıra anket şirketleri de çalışmalarını sürdürüyor. Areda Survey, bu kapsamda son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Dikkat çeken sonuçların ortaya çıktığı ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara önde geldiği görüldü.

Son seçim anketi ses getirecek! Erdoğan fark attı, Millet İttifakı'nın adayı ise...

Areda Survey'in son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar geldi! Anket sonucuna göre katılımcılar Millet İttifakı'nın adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı görmek istediğini ifade etti. Bu pazar seçim olması durumunda katılımcıların çoğunluğu Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini belirtirken partiler arasında AK Parti ilk sırada yer aldı. İşte son seçim anketinin sonuçları!

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MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI

Ankette katılımcılara yöneltilen "Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı" sorusuna verilen yanıtlarda ABB Başkanı Mansur Yavaş birinci çıktı. Yavaş, ilk sırayı yüzde 34,6 ile alırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 32,4 ile ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sıra ise yüzde 5,5 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oldu.

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ERDOĞAN AÇIK ARA ÖNDE

"Bu pazar seçim olsa hangi adaya oy verirsiniz" sorusuna ise katılımcıların yüzde 47,8'i tercihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı. Erdoğan'ı yüzde 23 ile Mansur Yavaş izledi. Kılıçdaroğlu ise yüzde 15,8 ile üçüncü sırada yer aldı. Selahattin Demirtaş'ın yüzde 8,6 ile Kılıçdaroğlu'nu takip ettiği sıralamada beşinci sırada yüzde 2,8 ile İmamoğlu yer aldı.

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AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA

Ankette katılımcılara bu pazar seçim olması durumunda hangi partiye oy verecekleri sorusu da yöneltildi. Bu soruya ise katılımcıların yüzde 35,6'sı AK Parti yanıtını verdi. Tercihini CHP'den yana belirtenlerin oranı yüzde 24,3 çıkarken CHP'yi yüzde 13,5 ile İYİ Parti takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
seçim anketi

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