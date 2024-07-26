HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son seçim anketini canlı yayında açıkladı: Hilmi Daşdemir'den CHP'nin oy oranı hakkında çok konuşulacak sözler

Son seçim anketini canlı yayında açıkladı: Hilmi Daşdemir'den CHP'nin oy oranı hakkında çok konuşulacak sözler

26.07.2024 08:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim anketleri son günlerde yine çok konuşulmaya başladı. 31 Mart yerel seçimlerinde birinciliği elde edilen CHP, devamında da anketlerde birinci sırayı kazanmaya başlamıştı. Bu sırada ilginç bir anket sonucu da canlı yayında paylaşıldı. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir bugün seçim olsa CHP'nin tarihinin en yüksek oyunu alabileceğini öne sürdü.

Son seçim anketini canlı yayında açıkladı: Hilmi Daşdemir'den CHP'nin oy oranı hakkında çok konuşulacak sözler

Türkiye'nin değişmeyen ve bir numaralı gündemi kuşkusuz ekonomi. Haliyle son zamanlardaki anketlerde "Ekonomiyi kim çözer" sorusu da kendine yer buluyor. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir son gerçekleştirdikleri anket sonuçlarını açıkladı. CHP ile AK Parti, iki soruya göre birincilikleri değişti.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

"CHP HİÇ ALMADIĞI KADAR OY ALABİLİR"

CHP'nin şu anda "bir rüzgarı" olduğunu belirten Hilmi Daşdemir, tv100 canlı yayınındaki açıklamasında "Birinci ya da başa baş, o noktada" ifadelerini kullandı.

AA-20240430-34422263-34422257-CHP_TBMM_GRUP_TOPLANTISI

Anket sonuçlarına değinen Daşdemir, "Bugün genel seçim olsa CHP hiç olmadığı kadar oy olabilir, anketlere göre" dedi.

'EKONOMİ' SORUSUNDA BİRİNCİ AK PARTİ VE ERDOĞAN

Anketteki ekonomi detayına ilişkin ise Daşdemir şöyle konuştu:
"Ama 'En önemli sorun nedir' diye sorduğumuzda yüzde 65'le 'ekonomi' birinci sırada. 'Kim çözer' diye sorduğumuzda yüzde 22 ile 'AK Parti' ve 'Erdoğan' diyorlar, birinci sırada. CHP yüzde 18 ile ikinci sırada. 'Hiçbiri' diyenlerin oranı yüzde 37,5."

AA-20220928-29011515-29011507-ETLIK_SEHIR_HASTANESI_ACILIS_TORENI

BU ANKETLERDE DE CHP AZ FARKLA ZİRVEDEYDİ

Öte yandan ASAL Araştırma da geçtiğimiz günlerde anket sonucu paylaşmıştı. Bu ankette; kararsızların dağıtılmasıyla beraber CHP yüzde 33,2 ile ilk sırada yer alırken AK Parti 1,7 puan farkla yüzde 31,5'le ikinci sırada kendine yer buluyordu. Cumhur İttifakı ortaklarından MHP yüzde 9,5 ile üçüncü DEM Parti ise yüzde 9,1 ile dördüncü sırada yer almıştı.

Başlıksız-5

MAK Araştırma'nın yayınladığı son ankette de kararsızların dağıtılmasının ardından ortaya çıkan tabloda CHP yüzde 31.2, AK Parti yüzde 30 oranında oy almıştı.

Tablo tersine döndü! Bu sonuçlar çok konuşulur: Fark bıçaksırtı Tablo tersine döndü! Bu sonuçlar çok konuşulur: Fark bıçaksırtı
Son seçim anketi yayınlandı! Zirvede 1.7 puanlık fark var... Son seçim anketi yayınlandı! Zirvede 1.7 puanlık fark var...
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Beyin yiyen amip paniği: Bir kişi hayatını kaybettiBeyin yiyen amip paniği: Bir kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi CHP Optimar Araştırma Danışmanlık Hilmi Daşdemir seçim anket sonuçları
En Çok Okunan Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı: O otomobillere ÖTV indirimi geldi! Dikkat çeken 70 kilometre detayı...

Resmi Gazete'de yayımlandı: O otomobillere ÖTV indirimi geldi! Dikkat çeken 70 kilometre detayı...

Bir devir sona erdi! Kamuda birden fazla maaş alma dönemi kapandı

Bir devir sona erdi! Kamuda birden fazla maaş alma dönemi kapandı

Mali yükü artırıyor! Erdoğan talimat verdi... "Bu, devlete şantajdır"

Mali yükü artırıyor! Erdoğan talimat verdi... "Bu, devlete şantajdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama ve görevden alma kararları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama ve görevden alma kararları...

Kan donduran olay! Dakikalarca annesini balkonda bıçakladı

Kan donduran olay! Dakikalarca annesini balkonda bıçakladı

Rusya-Ukrayna savaşında çarpıcı iddia: Romanya, Rus İHA'larını vurdu

Rusya-Ukrayna savaşında çarpıcı iddia: Romanya, Rus İHA'larını vurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.