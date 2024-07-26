Son seçim anketini canlı yayında açıkladı: Hilmi Daşdemir'den CHP'nin oy oranı hakkında çok konuşulacak sözler

Türkiye'nin değişmeyen ve bir numaralı gündemi kuşkusuz ekonomi. Haliyle son zamanlardaki anketlerde "Ekonomiyi kim çözer" sorusu da kendine yer buluyor. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir son gerçekleştirdikleri anket sonuçlarını açıkladı. CHP ile AK Parti, iki soruya göre birincilikleri değişti.

"CHP HİÇ ALMADIĞI KADAR OY ALABİLİR"

CHP'nin şu anda "bir rüzgarı" olduğunu belirten Hilmi Daşdemir, tv100 canlı yayınındaki açıklamasında "Birinci ya da başa baş, o noktada" ifadelerini kullandı.

Anket sonuçlarına değinen Daşdemir, "Bugün genel seçim olsa CHP hiç olmadığı kadar oy olabilir, anketlere göre" dedi.

'EKONOMİ' SORUSUNDA BİRİNCİ AK PARTİ VE ERDOĞAN

Anketteki ekonomi detayına ilişkin ise Daşdemir şöyle konuştu:

"Ama 'En önemli sorun nedir' diye sorduğumuzda yüzde 65'le 'ekonomi' birinci sırada. 'Kim çözer' diye sorduğumuzda yüzde 22 ile 'AK Parti' ve 'Erdoğan' diyorlar, birinci sırada. CHP yüzde 18 ile ikinci sırada. 'Hiçbiri' diyenlerin oranı yüzde 37,5."

BU ANKETLERDE DE CHP AZ FARKLA ZİRVEDEYDİ

Öte yandan ASAL Araştırma da geçtiğimiz günlerde anket sonucu paylaşmıştı. Bu ankette; kararsızların dağıtılmasıyla beraber CHP yüzde 33,2 ile ilk sırada yer alırken AK Parti 1,7 puan farkla yüzde 31,5'le ikinci sırada kendine yer buluyordu. Cumhur İttifakı ortaklarından MHP yüzde 9,5 ile üçüncü DEM Parti ise yüzde 9,1 ile dördüncü sırada yer almıştı.

MAK Araştırma'nın yayınladığı son ankette de kararsızların dağıtılmasının ardından ortaya çıkan tabloda CHP yüzde 31.2, AK Parti yüzde 30 oranında oy almıştı.