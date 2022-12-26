Son seçim anketini canlı yayında paylaştı! Erdoğan'ın oy oranı dikkat çekerken, muhalif seçmen kararsız kaldı: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş...

Türkiye, 2023 seçimlerine doğru geri sayımını sürdürürken, anket şirketleri de çalışmalarını hızlandırdı. 6'lı masa aday belirleme sürecine yavaş yavaş girerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aldığı 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası hesapları değiştirdi. Muhalefet cephesinden bir kesim İmamoğlu için adaylık seçeneğinin önünün açıldığını savunurken, diğer bir kesim de İmamoğlu'nun adaylığıyla sürecin riske atılmayacağını iddia ediyor.
Tüm gözler 6'lı masadan çıkacak karara çevrilirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta adaylık için hazır olduğunu dile getiriyor. CHP lideri son yaptığı açıklamada çoklu aday çıkma olasılığına ilişkin "Tek aday mı, çok aday mı sorusuna görüşülmediği için bir şey söylemedim. Her olasılık olabilir. Benim düşüncem, tek adayla seçime gitmek lazım, seçimi almak ve bitirmek lazım. Çok da olur. Tartışılabilir. Şu ana kadar 6’lı masada böyle bir tartışma hiç olmadı. Gündeme de gelmedi. Şimdi çoklu adaya hiç olmaz dersem diğerlerine ipotek koymuş olacağım. Özgürce tartışacağız" ifadelerini kullandı.
6'lı masanın CHP'li belediye başkanlarından birinin ismini aday olarak gündeme getirme olasılığıyla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, "Diğer liderler bir CHP’liyi ya da başkasını aday olarak gösterilsin hiç tartışılmadı. Bu konu 6’lı masada hiç görüşülmedi. Kamuoyunda tartışılabilir" diye konuştu.
CHP liderinin açıklamaları Ankara kulislerini yeniden hareketlendirirken, Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir katıldığı canlı yayında son yapılan anketin sonuçlarını paylaştı.
Türkiye genelinde 81 ilde hem telefonla hem de yüz yüze yapılan "Türkiye'nin Nabzı" anketinde, katılımcılara "Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz?" diye soruldu.
Açık uçlu soru yönteminin kullanıldığı çalışmada, kullanıcılara herhangi biri isim kısıtlaması yapılmazken, ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekti. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra elde edilen sonuçlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ona en yakın olan ismin arasındaki yüzdelik fark gündem oldu.
Daşdemir'in Habertürk canlı yayınında paylaştığı anketin sonuçları şöyle;
Yüzde 43.7 Recep Tayyip Erdoğan
Yüzde 12.4 Kemal Kılıçdaroğlu
Yüzde 10.1 Mansur Yavaş
Yüzde 9 Ekrem İmamoğlu
Yüzde 6.8 Selahattin Demirtaş
Yüzde 6.0 Meral Akşener
Yüzde 2.9 Abdullah Gül
Yüzde 2.7 Devlet Bahçeli
Yüzde 1.0 Binali Yıldırım
Yüzde 1.0 Muharrem İnce
Yüzde 0.9 Ali Babacan
Yüzde 0.9 Ahmet Davutoğlu
Yüzde 0.8 Lütfü Savaş
Yüzde 0.4 Mustafa Sarıgül
Yüzde 0.2 Süleyman Soylu