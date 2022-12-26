Son seçim anketini canlı yayında paylaştı! Erdoğan'ın oy oranı dikkat çekerken, muhalif seçmen kararsız kaldı: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş...

Türkiye, 2023 seçimlerine doğru geri sayımını sürdürürken, anket şirketleri de çalışmalarını hızlandırdı. 6'lı masa aday belirleme sürecine yavaş yavaş girerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aldığı 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası hesapları değiştirdi. Muhalefet cephesinden bir kesim İmamoğlu için adaylık seçeneğinin önünün açıldığını savunurken, diğer bir kesim de İmamoğlu'nun adaylığıyla sürecin riske atılmayacağını iddia ediyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'ÇOK ADAY' AÇIKLAMASI

Tüm gözler 6'lı masadan çıkacak karara çevrilirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta adaylık için hazır olduğunu dile getiriyor. CHP lideri son yaptığı açıklamada çoklu aday çıkma olasılığına ilişkin "Tek aday mı, çok aday mı sorusuna görüşülmediği için bir şey söylemedim. Her olasılık olabilir. Benim düşüncem, tek adayla seçime gitmek lazım, seçimi almak ve bitirmek lazım. Çok da olur. Tartışılabilir. Şu ana kadar 6’lı masada böyle bir tartışma hiç olmadı. Gündeme de gelmedi. Şimdi çoklu adaya hiç olmaz dersem diğerlerine ipotek koymuş olacağım. Özgürce tartışacağız" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ BAŞKANLARDAN BİRİ ADAY GÖSTERİLİRSE...

6'lı masanın CHP'li belediye başkanlarından birinin ismini aday olarak gündeme getirme olasılığıyla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, "Diğer liderler bir CHP’liyi ya da başkasını aday olarak gösterilsin hiç tartışılmadı. Bu konu 6’lı masada hiç görüşülmedi. Kamuoyunda tartışılabilir" diye konuştu.

SON ANKET ÇALIŞMASINI PAYLAŞTI

CHP liderinin açıklamaları Ankara kulislerini yeniden hareketlendirirken, Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir katıldığı canlı yayında son yapılan anketin sonuçlarını paylaştı.

Türkiye genelinde 81 ilde hem telefonla hem de yüz yüze yapılan "Türkiye'nin Nabzı" anketinde, katılımcılara "Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz?" diye soruldu.

ERDOĞAN'IN OY ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Açık uçlu soru yönteminin kullanıldığı çalışmada, kullanıcılara herhangi biri isim kısıtlaması yapılmazken, ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekti. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra elde edilen sonuçlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ona en yakın olan ismin arasındaki yüzdelik fark gündem oldu.

Daşdemir'in Habertürk canlı yayınında paylaştığı anketin sonuçları şöyle;

Yüzde 43.7 Recep Tayyip Erdoğan

Yüzde 12.4 Kemal Kılıçdaroğlu

Yüzde 10.1 Mansur Yavaş

Yüzde 9 Ekrem İmamoğlu

Yüzde 6.8 Selahattin Demirtaş

Yüzde 6.0 Meral Akşener

Yüzde 2.9 Abdullah Gül

Yüzde 2.7 Devlet Bahçeli

Yüzde 1.0 Binali Yıldırım

Yüzde 1.0 Muharrem İnce

Yüzde 0.9 Ali Babacan

Yüzde 0.9 Ahmet Davutoğlu

Yüzde 0.8 Lütfü Savaş

Yüzde 0.4 Mustafa Sarıgül

Yüzde 0.2 Süleyman Soylu



