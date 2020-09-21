Son seçim anketini MetroPOLL Araştırma duyurdu! İşte partilerin oy oranları

Son seçim anketi yayımlandı. MetroPOLL Araştırma tarafından yapılan "Türkiye'nin Nabzı Ağustos 2020" başlıklı seçim anketi çalışmasında katılımcılara "Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle;

AK Parti - 31,3

CHP - 21,2

HDP - 7,6

İYİ Parti - 7,6

SP - 7,5

DEVA - 1,4

Gelecek Partisi - 0,7

Diğer partiler - 1,2

Kararsızım - 11,2

Protesto oy - 7,1

Cevap yok - 2,5

Karşılaştırmalı oy tablosuna göre AK Parti, DEVA ve Gelecek Partisi'nin oy oranlarının düştüğü görülürken; CHP, İYİ Parti, MHP ve Saadet Partisi'nin oy oranlarının yükselmesi dikkat çekti.



