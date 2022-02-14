Son seçim anketini Metropoll yayınladı! Dengeler değişiyor, sonuçlar çok çarpıcı…

Son dakika seçim anketi haberleri… Metropoll Araştırma'nın açıkladığı son anket sonucuna göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı ile arayı açmaya başladı. 28 ilden bin 508 seçmene yöneltilen "Cumhur ittifakı mı, Millet ittifakı mı?" anketinde Millet İttifakı'nın oylarındaki yükseliş dikkat çekti.

Millet İttifakı’na yakın hissettiğini söyleyen katılımcıların oranı yüzde 43,7, Cumhur İttifakı’na yakın hissedenlerin oranıysa yüzde 40 olarak ölçüldü, iki ittifaka da yakın hissetmemesine rağmen oy verirken Millet İttifakı’nı tercih edeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 6 oldu. Böylece Millet İttifakı’na oy desteği yüzde 49,7'ye ulaştı.

CUMHUR İTTİFAKIN DA DÜSÜŞ VAR

Yakın hissetmemesine rağmen Cumhur İttifakı’nı tercih edeceğini söyleyenlerin oranıysa yüzde 2,1'de kaldı. Cumhur'un oy desteği de yüzde 42,1 çıkmış oldu. Araştırmacı Sencar, bu oranların ocaktaki enerji zamlarının etkisini yansıtmadığını belirterek su görüşleri paylaştı: "Ocak ayında cumhur-millet ittifaklarının seçmen desteği Aralık ayındaki döviz dalgalanmaları ve çalışanlara yapılan zamların etkisi AKP'ye yaklaşık 3 puan kazandırmıştı. Ocaktaki elektrik ve doğalgaz zamlarından önce. Bu zamların etkisini şubat ayında açıkça göreceğiz."



