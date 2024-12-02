Son seçimdeki tablodan eser yok! Mehmet Şimşek'in damgasını vurduğu anket: Yavaş, İmamoğlu, Erdoğan...

Bir yanda erken seçim bir yanda yeni anayasa tartışmaları, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Abdullah Öcalan' çağrısı ve bölgemizde yaşanan gelişmeler paralelinde Türkiye siyaseti oldukça hareketli günlerden geçiyor. Bu sürecin en çok konuşulan siyasetçileri arasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li İBB ve ABB başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş ve CHP lideri Özgür Özel var. Son anket bu dört ismin vatandaş nezdinde beğeni düzeyini ortaya koymasıyla dikkat çekti.

CHP FARKI KAPATIP ÖNE GEÇTİ

MetroPOLL Araştırma Türkiye'nin Nabzı Kasım 2024 anketinin sonuçlarını paylaştı. Anket sonucu 14 Mayıs 2023 seçimleriyle karşılaştırıldığında AK Parti ile CHP arasındaki farkın kapandığı görüldü. Kararsız, cevapsız ve protesto oylar oran olarak dağıtıldığında CHP, AK Parti'nin 0,03 puan önüne geçerek birinci sırada yer aldı.

İYİ PARTİ, YENİDEN REFAH, ZAFER PARTİSİ...

İYİ Parti'de kayda değer oranda düşüş gözlenirken Yeniden Refah Partisi ve Zafer Partisi'nin oy oranları da dikkat çekti.

"Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna gelen yanıtlarla ortaya çıkan tablo şöyle:

MANSUR YAVAŞ AÇIK ARA ÖNDE, İMAMOĞLU'NDA DÜŞÜŞ

Ankette katılımcılara yöneltilen sorulardan biri "Önümüzdeki seçimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?" oldu. Burada ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın açık ara farkla birinci olduğu görüldü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise yine MetroPOLL'ün eylül ayındaki anketine oranla yüzde 8 kadar oy kaybettiği görüldü.

ÖZGÜR ÖZEL "ADAY OLMAYACAĞIM" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı tartışmalarında adı geçmeye devam etse de geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla adaylığa kapıyı kapatmıştı. CHP'nin seçime bugünden hazır olduğunu belirten Özel, "Aday belirleme noktasında da en geniş mutabakatı sağlayacağız. Bizim 1,5 milyonu aşan üyemiz var. Ben kendim aday olmayacağım. Tek başıma aday olmayacağım gibi tek başıma aday da belirlemeyeceğim" diye konuşmuştu.

YAVAŞ BU SORUDA DA BİRİNCİ ÇIKTI

Ankete dönecek olursak; en çarpıcı sonuçlardan biri de "siyasilerin beğeni düzeyi" sorulduğunda ortaya çıktı. Mansur Yavaş beğeni düzeyiyle rakiplerinin önüne geçti.

MEHMET ŞİMŞEK, SELAHATTİN DEMİRTAŞ, YAVUZ AĞIRALİOĞLU...

Yavaş'ı ikinci sırada Ekrem İmamoğlu, üçüncü sırada ise Recep Tayyip Erdoğan takip etti. Sıralamada cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yavuz Ağıralioğlu gibi isimler de yer aldı. İşte o tablo: