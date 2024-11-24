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Son seçimlerde mitingleriyle gündem olan Osman Bülüç trafik kazasında ağır yaralandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
24.11.2024 15:30
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobilin bisiklete çarpması sonucu bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yerel seçimlerde Serik ilçesi bağımsız belediye başkan adayı olan ve gündüzleri bisikletle gazete dağıtıp, akşamları mitingle seçime hazırlandığı görüntülerle gündem olan Osman Bülüç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Son seçimlerde mitingleriyle gündem olan Osman Bülüç trafik kazasında ağır yaralandı

Kaza, Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi Antalya – Alanya D400 karayolu Genpa kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Aslan idaresindeki 07 BUL 155 plakalı BMW marka lüks otomobil ile son yerel yönetimler seçimlerinde Serik Belediye Başkanlığı Bağımsız Adayı Osman Bülüç'ün kullandığı bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilin camına çarpan Bülüç, otomobil ile birlikte yaklaşık 30 metre sonra yol kenarında durdu. Kazada Bülüç ağır yaralandı.

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EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bülüç, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Aslan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sırasında otomobilde yolcu olarak sürücünün eşi, çocukları ve kardeşinin de olduğu belirtildi.

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"BİR ANDA KARŞIMIZA ÇIKTI"

Otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün kardeşi Sadık Aslan yaptığı açıklamada, “Biz araçla geliyorduk. Sanırım bisikletli kırmızı ışıkta geçti. Bir anda karşımıza çıktı. Kaza yani ama sağa sola bakmadan karşımıza atladı" diye konuştu.

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ÇALIŞMALARIYLA GÜNDEM OLDU

Bülüç'ün evine yemek için kızarmış tavuk ürünleri aldığı ve bisikleti ile evine gittiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Osman Bülüç, son yerel yönetimler seçimlerinde Serik Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğu, seçim çalışmalarını bisikletle yaptığı içinde gündem olmuştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
seçim antalya bisiklet
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