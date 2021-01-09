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Son servisi oldu

09.01.2021 14:37 | Son Güncelleme:
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Bursa’da Mercedes marka otomobilin çarptığı 2 çocuk babası motosikletli kurye hayatını kaybettiEdinilen bilgiye göre, kaza, dün akşam, Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı’nda meydana geldi.

Bursa’da Mercedes marka otomobilin çarptığı 2 çocuk babası motosikletli kurye hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre, kaza, dün akşam, Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Y. yönetimindeki 09 KK 790 plakalı Mercedes marka otomobil, kuryelik yapan 41 yaşındaki 2 çocuk babası Bülent Çam’ın kullandığı 16 AYK 473 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen Çam, kafasını yola çarparak, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen 2 çocuk babası Çam, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bülent Çam’ın Bursa Motorsikletli Kuryeler Derneği’nde görev yaptığı öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan Mehmet Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Y.’nin savcılık sorgusu sürüyor.

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