HABER

Son sinyalin uçurumdan geldiğini öğrenen baba adeta yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 10:42 | Son Güncelleme

Antalya’da sivil havacılık okuyan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız’dan 1 aydır haber alınamıyor.

Antalya’da sivil havacılık okuyan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız’dan 1 aydır haber alınamıyor. Adana’dan oğlunu bulmak için Antalya’ya gelen gözü yaşlı baba İhsan Yıldız, sokak sokak gezdiği her yere oğlunun fotoğrafını kayıp ilanı olarak asıyor. Polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından her yerde aranan Eyyüphan’ın cep telefonundan en son kanyonların bulunduğu uçurum bir bölgede sinyalin kesildiği bilgisine ulaşan babanın endişesi ise gün geçtikçe katlanmaya başladı.
Adana’da yaşayan İhsan ve Hatice Yıldız’ın 3 çocuğundan en büyüğü 20 yaşındaki Eyyüphan Yıldız, 2 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okul’unda Sivil Havacılık İşletme Bölümü’nü kazandı. Antalya’ya yerleşen Yıldız, Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi’ndeki bir öğrenci evinde yaşamaya, üniversitede de eğitimine başladı. En son 19 Mayıs tarihinde kaldığı evden çıkan Yıldız’a, o günden bugüne ailesi ve arkadaşları ulaşamayınca polise kayıp ilanı verildi. Oğluyla en son 18 Mayıs’ta telefonla konuşan baba İhsan Yıldız ise soluğu Antalya’da alıp onu aramaya başladı. Polisin her yerde aradığı genç adam için, okul arkadaşları da sosyal medya üzerinden kayıp ilanı vererek onun izine ulaşmaya çalışıyor.

24 gündür oğlunun kıyafetleriyle dolaşıyor
Yaklaşık 24 gündür Antalya’da bulunan İhsan Yıldız, oğlunun arkadaşlarıyla birlikte kaldığı öğrenci evine girerek, onun kıyafetlerini giydi. Bir aydır haber alamadığı oğlunu sokak sokak aramaya koyulan Yıldız, bir yandan da oğlunun fotoğrafını bastırdığı kayıp ilanını, gezdiği yerlerdeki iş yerlerine, elektrik direği ve panolarına yapıştırıyor.

“Her şeyini buluyoruz, oğlumu bulamıyoruz”
Son olarak oğlunun 20 Mayıs tarihinde halk otobüsüne binerek Antalya-Korkuteli yolu bölgesine yakın kanyonların yer aldığı Güver Uçurumu olarak adlandırılan bölgeye gittiğinin bilgisine ulaşan çaresiz babanın endişesi daha çok katlandı. Bölgede polis ve jandarmanın arama çalışmaları yaptığını kaydeden Yıldız, “En son Güver Uçurumu olan bölgede kanyonlar var, oraya gitmiş. 3-4 kez orada drone uçuruldu, köpeklerle gezildi ancak bulunamadı. Telefonla irtibat kesildikten sonra otobüsle öğrenci kimliğiyle yolculuk yapmış. İndiği çıktığı yer kamerada var. O günden sonrası haber alamıyoruz. 20’sinden sonra haber alan varsa, bana yardımcı olun. Hayatından endişelenmeye başladım. Benimle en son telefonla irtibatın kesildiği yeri bulduk. Bir tane orman resmi atmıştı, onun yerini de bulduk. Her şeyi buluyoruz, oğlumuzu bulamıyoruz. Oğlum kaybolursa ben de kaybolurum” dedi.

“Tüm Çukurova ağlıyor”
Oğlunun bir aydır bulunamaması üzerine onun fotoğrafını sokak sokak astığını belirten Yıldız, tüm yakınlarının olayın üzüntüsü içerisinde olduğunu dile getirdi. Yıldız, “Tüm Çukurova ağlıyor. Benim akrabalarım, arkadaşlarım ağlıyor. Oğlum beni ağlatıyor, biz onları” ifadelerini kullandı.

“Baba ben yaşıyorum’ desin, başka bir şey istemem”
Oğluna da seslenen Yıldız, “Görünmesine gerek yok, sadece mesaj çeksin, ‘Baba ben yaşıyorum’ desin başka bir şey istemem. İster İtalya, ister Fransa’da olsun, yaşadığını söylesin yeter. Parasını da çekmemiş bankadan. Hiçbir banka kartıyla işlem yapmamış. Bunlar canımı acıtan şeyler” diye konuştu.

PARTNERBu paylaşımlar olay oldu! Vartolu'nun eşinden seksi pozlarBu paylaşımlar olay oldu! Vartolu'nun eşinden seksi pozlar
Yusufeli’nde 1 kişinin öldüğü 7 evin kül olduğu yangının acı bilançosu gün ağarınca ortaya çıktıYusufeli’nde 1 kişinin öldüğü 7 evin kül olduğu yangının acı bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
(Özel) Eski manşetler sepet oldu(Özel) Eski manşetler sepet oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da minibüs geçişi sırasında patlama: 4 korucu yaralı

Van'da hain tuzak! Yaralılar var...

Antalya'da korkunç anlar! Metrelerce savrulup, acı içinde yere yığıldı

Antalya'da korkunç anlar! Acı içinde yere yığıldı

On Numara sonuçları 16 Haziran: Büyük ikramiye 4’e bölündü

4 ilden 4 talihli çıktı!

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Günlük burç yorumları 18 Haziran Salı - Ay ve Neptün arasında olumlu açı!

Ay ve Neptün arasında olumlu açı!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.