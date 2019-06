Son sinyalin uçurumdan geldiğini öğrenen baba adeta yıkıldı

Antalya’da sivil havacılık okuyan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız’dan 1 aydır haber alınamıyor. Adana’dan oğlunu bulmak için Antalya’ya gelen gözü yaşlı baba İhsan Yıldız, sokak sokak gezdiği her yere oğlunun fotoğrafını kayıp ilanı olarak asıyor. Polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından her yerde aranan Eyyüphan’ın cep telefonundan en son kanyonların bulunduğu uçurum bir bölgede sinyalin kesildiği bilgisine ulaşan babanın endişesi ise gün geçtikçe katlanmaya başladı.

Adana’da yaşayan İhsan ve Hatice Yıldız’ın 3 çocuğundan en büyüğü 20 yaşındaki Eyyüphan Yıldız, 2 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okul’unda Sivil Havacılık İşletme Bölümü’nü kazandı. Antalya’ya yerleşen Yıldız, Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi’ndeki bir öğrenci evinde yaşamaya, üniversitede de eğitimine başladı. En son 19 Mayıs tarihinde kaldığı evden çıkan Yıldız’a, o günden bugüne ailesi ve arkadaşları ulaşamayınca polise kayıp ilanı verildi. Oğluyla en son 18 Mayıs’ta telefonla konuşan baba İhsan Yıldız ise soluğu Antalya’da alıp onu aramaya başladı. Polisin her yerde aradığı genç adam için, okul arkadaşları da sosyal medya üzerinden kayıp ilanı vererek onun izine ulaşmaya çalışıyor.