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Son sözü bu oldu! Cinayet işledi, emniyetin önüne gidip başına silahı dayadı ve...

08.08.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Çine ilçesindeki dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Bir şahıs, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak ağır yaraladı. Ardından ilçedeki emniyet müdürlüğü önüne giderek birini öldürdüğünü söyledi ve başına dayadığı tabanca ile yaşamına son verdi. Şahsın ağır yaraladığı kişi ise hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Son sözü bu oldu! Cinayet işledi, emniyetin önüne gidip başına silahı dayadı ve...

Her detayı korkunç olay, Hamitabay Mahallesi 277. Sokak’ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Meke ve Gökhan Özdemir arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Gökhan Özdemir, yanındaki tabanca ile Yaşar Meke’yi vurarak ağır yaraladı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Meke’ye ambulansla hastaneye kaldırdı.

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EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE YAŞAMINA SON VERDİ

Yaşanan olay sonrası Gökhan Özdemir, Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne geldi ve burada birini öldürdüğünü söyledi. Ardından başına dayadığı tabancayı ateşledi. Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Özdemir'in ağır yaraladığı ve hastanede tedavi altına alınan Meke ise doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Aydın
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