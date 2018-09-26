Son tarih 15 Ekim! Cihatçı gruplar Soçi’ye direniyor

Gazete Vatan'dan İlker Akgüngör'ün haberine göre; İdlib’in yüzde 60’ını kontrol eden El Nusra Cephesi’nin kolu Heyeti Tahriri Şam (HTŞ) ve Cisr eş Şuğur çevresinde bulunan Türkistan İslam Partisi’nden (TİP) resmi bir açıklama gelmedi. Ancak komutanları bireysel olarak Soçi anlaşmasını tanımayacaklarını açıklıyor. HTŞ’nin Mısırlı komutanı Ebulyakathan el Mısri, önceki gün İdlib’de çatışmalara devam edileceği ve silahsızlandırılmış bölgeyi tanımadıklarını söylemişti. Ancak HTŞ hâlâ anlaşmaya ilişkin resmi tavrını açıklamadı. Uzmanlar HTŞ’nin bu muğlak tavrının kategorik bir ret yerine pazarlık kapısı aralamaya yönelik refleks olarak değerlendiriyor. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmaya göre, İdlib’de 15-20 kilometre derinliğindeki tampon bölgelerdeki silahlı örgütlerin 15 Ekim’e kadar ağır silahlarını teslim etmesi gerekiyor.

Suriye’de El Nusra Cephesi’nin El Kaide’den ayrılmasından sonra kurulan Hurras Ed Din (Dinin Muhafızları) adlı grup, Türkiye ile Rusya’nın Soçi’deki zirvede yaptıkları İdlib anlaşmasını tanımayacaklarını açıkladı. El Kaide çizgisindeki küçük grupların bir araya gelmesiyle kurulan Hurras Ed Din, İdlib’in güney doğu kırsalında faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 2 bin kişilik silahlı militanı olduğu tahmin edilen grup, rejim unsurlarına karşı savaşıyor.

AĞIR SİLAHLI 4 GRUP VAR

İstihbarat raporlarına göre İdlib’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da “Müsaade etmeyeceğiz” dediği ‘terörist’ olarak tanınan 4 ayrı silahlı grup faaliyet gösteriyor. İşte CNN Türk’ün haberine göre o gruplar:

1- Radikalin de radikali

HURRAS EL DİN: Son günlerde bünyesine kattığı Heyeti Tahriri Şam üyeleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Örgüt radikalin de radikali olarak konumlandırılırken DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri de kafir ilan etmiş durumda. Al Baraat, Maar Zeyte, Cebel El Hass, Cebel Türkmen ve Halep kırsalında faaliyet yürüten terör örgütü Hurras El Din’in üyeleri de eski DEAŞ, El Kaide ve son olarak Heyeti Tahriri Şam içinden ayrılıp örgüte katılan radikaller. Yaklaşık 2 bin savaşçısı bulunan Hurras El Din örgütünün emiri Ebu Hadice El Urduni, askeri sorumlusu ise eski DEAŞ komutanlarından Ebu Hammam El Şami.

2- Yeraltı teröristleri

CUNDÜL AKSA: DEAŞ’ın bir kolu. İdlib, Hama ve Halep bölgesinde konuşlanmış durumdalar. Diğer örgütlere nazaran en önemli özelliği tamamen yeraltında olması ve hücre yapılanmasıyla faaliyet göstermesi. Bölgedeki başta Özgür Suriye Ordusu ve diğer muhalif grupların liderlerine, komutanlarına, siyasi yöneticilerine suikastlar düzenliyorlar. Hücreleri en az 3 en fazla 5 militandan oluşuyor. Son istihbarat raporlarına göreyse bölgede 600 Cundül Aksa Hücresi var.