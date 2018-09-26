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Son tarih 15 Ekim! Cihatçı gruplar Soçi’ye direniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 06:30 | Son Güncelleme

İdlib’deki terörist gruplar, silahsızlandırma bölgesi oluşturulması konusunda Soçi’de varılan mutabakatı riske sokuyor. 4 gruptan Hurras Ed Din, anlaşmayı tanımayacağını açıkladı. En büyük gruplardan HTŞ ise pazarlık peşinde...

Son tarih 15 Ekim! Cihatçı gruplar Soçi’ye direniyor

Suriye’de El Nusra Cephesi’nin El Kaide’den ayrılmasından sonra kurulan Hurras Ed Din (Dinin Muhafızları) adlı grup, Türkiye ile Rusya’nın Soçi’deki zirvede yaptıkları İdlib anlaşmasını tanımayacaklarını açıkladı. El Kaide çizgisindeki küçük grupların bir araya gelmesiyle kurulan Hurras Ed Din, İdlib’in güney doğu kırsalında faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 2 bin kişilik silahlı militanı olduğu tahmin edilen grup, rejim unsurlarına karşı savaşıyor.

SON TARİH 15 EKİM

Gazete Vatan'dan İlker Akgüngör'ün haberine göre; İdlib’in yüzde 60’ını kontrol eden El Nusra Cephesi’nin kolu Heyeti Tahriri Şam (HTŞ) ve Cisr eş Şuğur çevresinde bulunan Türkistan İslam Partisi’nden (TİP) resmi bir açıklama gelmedi. Ancak komutanları bireysel olarak Soçi anlaşmasını tanımayacaklarını açıklıyor. HTŞ’nin Mısırlı komutanı Ebulyakathan el Mısri, önceki gün İdlib’de çatışmalara devam edileceği ve silahsızlandırılmış bölgeyi tanımadıklarını söylemişti. Ancak HTŞ hâlâ anlaşmaya ilişkin resmi tavrını açıklamadı. Uzmanlar HTŞ’nin bu muğlak tavrının kategorik bir ret yerine pazarlık kapısı aralamaya yönelik refleks olarak değerlendiriyor. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmaya göre, İdlib’de 15-20 kilometre derinliğindeki tampon bölgelerdeki silahlı örgütlerin 15 Ekim’e kadar ağır silahlarını teslim etmesi gerekiyor.

AĞIR SİLAHLI 4 GRUP VAR

İstihbarat raporlarına göre İdlib’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da “Müsaade etmeyeceğiz” dediği ‘terörist’ olarak tanınan 4 ayrı silahlı grup faaliyet gösteriyor. İşte CNN Türk’ün haberine göre o gruplar:

1- Radikalin de radikali

HURRAS EL DİN: Son günlerde bünyesine kattığı Heyeti Tahriri Şam üyeleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Örgüt radikalin de radikali olarak konumlandırılırken DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri de kafir ilan etmiş durumda. Al Baraat, Maar Zeyte, Cebel El Hass, Cebel Türkmen ve Halep kırsalında faaliyet yürüten terör örgütü Hurras El Din’in üyeleri de eski DEAŞ, El Kaide ve son olarak Heyeti Tahriri Şam içinden ayrılıp örgüte katılan radikaller. Yaklaşık 2 bin savaşçısı bulunan Hurras El Din örgütünün emiri Ebu Hadice El Urduni, askeri sorumlusu ise eski DEAŞ komutanlarından Ebu Hammam El Şami.

2- Yeraltı teröristleri

CUNDÜL AKSA: DEAŞ’ın bir kolu. İdlib, Hama ve Halep bölgesinde konuşlanmış durumdalar. Diğer örgütlere nazaran en önemli özelliği tamamen yeraltında olması ve hücre yapılanmasıyla faaliyet göstermesi. Bölgedeki başta Özgür Suriye Ordusu ve diğer muhalif grupların liderlerine, komutanlarına, siyasi yöneticilerine suikastlar düzenliyorlar. Hücreleri en az 3 en fazla 5 militandan oluşuyor. Son istihbarat raporlarına göreyse bölgede 600 Cundül Aksa Hücresi var.

3- DEAŞ’ın kopyası / HEYETİ TAHRİRİ ŞAM

Bölgedeki en önemli aktörlerden biri. İdlib merkez, Reyhanlı karşısında bulunan Babel Hava Sınır Kapısı dahil İdlib bölgesinin neredeyse yüzde 60’lık bir kesimini kontrol ediyor. Örgütün başında şu anda vekil emir olarak Ebu Muhammed Colani bulunuyor ama bölgedeki kaynaklara göre örgütün beyni Abu Abdullah Şami kod adlı Abdullah Halim Atvan. Yaklaşık 15 bin profesyonel savaşçısı var. Vurucu gücüyse 2500-3000 kişilik mobil savaşçıları. Bu savaşçıların çoğunluğu yabancılardan oluşuyor. Terör örgütü DEAŞ’ın öldürülen eski genel komutanı Abu Omar El Şişhani’nin ekibinden DEAŞ militanları da bu mobil ekibin içinde. İstihbarat raporlarına göre bu mobil savaş gücü kuruluş şekli, harekat tarzları, kullandıkları yöntem ve silahlarla adeta DEAŞ’ın bir kopyası.

4- Acımasızlar Birliği / TÜRKİSTAN İSLAM PARTİSİ

Özellikle Çin ve Rusya’nın hedefinde olan grup, İdlib bölgesinin batı hattında faaliyette. Derköş, Cisir Şuğur ve Kürt bölgesinde konuşlanmış olan TİP, tamamen Uygurlardan oluşuyor. Grup içine Uygurlar hariç hiçbir yabancı savaşçıyı almıyor. Hepsi çok iyi yetişmiş, çatışma deneyimi olan yaklaşık 2 bin militanı bulunuyor. Bölgede Heyeti Tahriri Şam dahil hemen tüm grupların Türkistan İslam Birliği acımasızlar olarak adlandırılıyor.

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İdlib Soçi cihatçı gruplar radikal gruplar İdlib Mutabakatı

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