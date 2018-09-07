Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'deki 5 bin yıllık geçmişe ışık tutan Troya Ören Yeri'nde, güney kapısı ile Roma dönemi agorasında devam eden kazılarda, Doğu Roma dönemine ait 'son Troyalı'nın iskeleti bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, mezarda ayrıca ilk kez, Helenistik dönem dolgularında pişmiş topraktan yapılmış, Dardanos Atlısı olarak tanımlanan terakotanın renklendirilmiş haline ve üzerinde parmak izine ulaştıklarını söyledi.

Başta Uzakdoğu ülkelerinden olmak üzere dünyanın dört bir yanından her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Troya Ören Yeri'nde, 2018 Troya Yılı'nda kazılar, İçdaş ana sponsorluğunda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan başkanlığında, 40 kişilik ekip ile devam ediyor.

Troya Ören Yeri'nde, güney kapısı ile Roma dönemine ait agora bölümünde devam eden kazı çalışmalarında, Doğu Roma döneminde mezarlık olarak kullanılan bir alan tespit edildi. Alanda, Doğu Roma dönemine ait 'son Troyalı'nın iskeleti bulundu. Kazı ekibi tarafından titizlikle temizlenerek gün yüzüne çıkarılan iskeletin üzerinde, Troya kutsal alanını ziyaret eden kişilere verilen ya da satılan hediyelik eşya niteliği taşıyan Dardanos Atlı terakotasının ilk kez renkli olanı bulundu. Üzerinde kırmızı parçacıkları olan eserin, günümüzden 2 bin 300 yıl öncesine ait olduğu belirlendi.