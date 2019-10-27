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Son üzüm hasadı yapıldı, yeni sezonda 'Urla Karası' bereketi yaşanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 11:00 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Urla ilçesinde, üzüm hasadı son buldu.

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde, üzüm hasadı son buldu. Uzun süren verimli hasat mevsiminin ardından, üzümler tüm tazeliğiyle satışa sunulurken, yeni sezon için hazırlıklar ise şimdiden başladı. TÜBİTAK projesi kapsamında yaklaşık 6-7 yıl boyunca gerçekleştirilen çalışma ile bulunan Urla Karası, yeni sezonda üreticilerle buluşacak.

Toprağı ve iklimi nedeniyle üzüm üretiminin yoğun olarak yapıldığı yerlerden olan İzmir'in Urla ilçesinde, üreticiler son üzüm hasadını gerçekleştirdi. Uzun süren verimli hasat mevsiminin ardından, pekmez, pestil ve şarap yapımında kullanılmak amacıyla yetiştirilen üzümler toplanıp, işlenmek üzere tesislere gönderildi. Urla'ya özgü 'Papaz Karası', 'Urla Karası', 'Öküzgözü' ve 'Boğazkere' gibi üzümler, tüm tazeliğiyle satışa sunulurken, yeni sezon için de hazırlıklar başladı. TÜBİTAK projesi kapsamında yaklaşık 6- 7 yıl boyunca gerçekleştirilen çalışma sonunda bulunan Urla Karası, yeni sezonda üreticilerle buluşacak. Projenin kaybolan bir üzüm çeşidi olan Urla Karası'nı ortaya çıkarmak için başlatıldığını söyleyen Urla Şarap Üreticileri ve Bağcılar Derneği Başkanı Can Ortabaş, "Bu üzümün adı var, kendisi yoktu. Üzümün bulunması hemen hemen 6- 7 yıl boyunca sürdü. Bunun için dere tepe, dağ, taş dolaşıldı. Karaburun yarımadasında çok eski bağlara bakıldı. Sonuçta Karaburun'da iki adet, Urla Ovacık köyünde bir ormanın kenarında 100 küsur yaşında üç omca bulundu. O omcalar DNA'larından araştırılıp kaybolan Urla Karası üzümü olduğu ispat edildi ve Dünya Üzüm Atlası'na girdi. Biz de bu üzümleri çoğalttık ve çoğalttıklarımızdan çok başarılı sonuçlar aldık. Artık elimizde yeteri kadar materyal olduğu için bu sene Urla'daki üreticilere çelik vermeye başlayacağız. Böylelikle Urla Karası tekrar Anadolu medeniyetine kazandırılmış olacak" dedi.

'GÖRDÜĞÜM EN GÜZEL HASATTI'

Geride bırakılan hasat sezonunun oldukça verimli olduğunu söyleyen Ortabaş, "Belki de benim gördüğüm en güzel hasattı. Hasadın nasıl geçeceği ilkbahardan belliydi. İlkbahar, çocukluğumun ilkbaharı gibiydi. Hasadımız sonlandı. Şu anda dallarda kalan salkımları toplamıyoruz, kuşlara bırakıyoruz. Bu kadar uzun süreli bir hasat mevsimi geçirdiğimiz için çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Bu sezon sadece üzüm değil, her şey çok verimli ve güzeldi. Zeytin bakımından da bu sene çok iyi bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Bizde çok iyi geçen bir hasat, Fransa'da, Erzurum'da kötü geçebilir. Ancak bu sene Urla'da çok şanslıydık. Urla'da 'Papaz Karası', 'Urla Karası', 'Öküzgözü', 'Boğazkere' gibi birbirinden farklı çeşitler yetişiyor. Bunların tatları ve yapıları birbirinden farklıdır. Ancak hepsi endemiktir. Anadolu'ya aittir. Bu yüzden bunlar bizim için çok önemli" diye konuştu.

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