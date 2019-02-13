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Son veda! Bu acıya yürek dayanmaz

DÜNYA HABERLERİ  | 13.02.2019 14:36 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin ablukası altında bulunan Gazze sınırındaki barışçıl 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerinde güvenlik güçleri tarafından yapılan müdahalede yaralanan 17 yaşındaki Hasan Nebil Nevfel, dün hayatını kaybetti.

Nevfel'i son yolculuğuna uğurlamak için cenaze töreninin düzenlendiği alanda toplanan kişiler 17 yaşındaki genci gözyaşları içinde uğurladı. Nevfel, çok sayıda kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli çocuk toprağa verildi

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında cuma günü düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde yaralanan ve dün şehit düşen 17 yaşındaki Hasan Nebil Nevfel son yolculuğuna uğurlandı.
Gazze'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin attığı gaz bombasının başına isabet etmesi sonucu yaralanan ve dün hayatını kaybeden Nevfel için Bureyc Mülteci Kampı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Filistinli şehit çocuğun naaşı, çok sayıda kişinin katıldığı törenin ardından mülteci kampındaki kabristanda toprağa verildi.
İsrail askerlerinin cuma günkü gösterilere müdahalesi sonucu, Nevfel'in yanı sıra 14 yaşındaki Hasan İyad Şelebi ve 18 yaşındaki Hamza Muhammed İştivi şehit olmuş, 17 kişi yaralanmıştı.
Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu. (AA)
İşte yürek dağlayan anlarda çekilen kareler...
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Anahtar Kelimeler:
israil Gazze asker

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
yine başlarlar şimdi gazze de gazze. gazze de gazze, aman da filistin de filistin, filistin de filistin. Halkımız 100 tl ile çarşıdan birşey alamadan dönüyor ama bunun bir önemi yok, önemli olan gazze de gazze, filistin de filistin.
@jashua111 sende hiçmi vicdan yok be
valla haklı ne diyim suriyede bize dert Gazze de bize dert kendi insanımıza sıra gelmiyor
Lâ Galibe İllâllah. istesenizde istemesenizde Allah nurunu tamamlayacaktır. Kardeşimizin ismini Allah şehitler makamına ilhak eylesin.
bu insanlar ağlamasin artık ya kahrol israil allahın gazabı seninkinden büyük elbet birgün belanı bulacaksin bu dünyanin adaletinden bahsetmiyorum senin hesabın mahşere saklı israile dost ülkelerinde allah belasını versin
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