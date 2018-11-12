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Son veda! Gözyaşları sel oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 14:55 | Son Güncelleme

Hakkari'de kaza sonucu meydana gelen patlama nedeniyle şehit olan Topçu Er Samet Kaymakçı, son yolculuğuna uğurlandı. Gaziantep'te düzenlenen törenle uğurlanan şehidin cenazesinde ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Müslüm Yüksel ve Mehmet Sait Kirazoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal, İl Emniyet Müdür Faruk Karaduman,belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları katıldı.

Şemdinli'deki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde meydana gelen kazada şehit olan Topçu Er Samet Kaymakçı'nın annesi Zeynep'i Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak teskin etmeye çalıştı.

Şehit Topçu Er Samet Kaymakçı'ya veda

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er Samet Kaymakçı, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.
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Şehit Kaymakçı'nın cenazesi, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törenin ardından uçakla getirildiği Gaziantep Havalimanı'nda askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.
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Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun alana getirilişi sırasında, annesi Zeynep ve babası Vakkas Kaymakçı ile kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
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Aile fertleri, daha sonra Asri Mezarlık Camisi'ne götürülen şehidin tabutuna sarılıp helalleşti. Kaymakçı'nın anneannesi de torununun fotoğrafına sarılıp "Mis gibi kokuyor." diyerek ağladı.
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Anne Zeynep Kaymakçı'yı AK Parti Milletvekili Derya Bakbak ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin teskin etmeye çalıştı.
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Şehit Kaymakçı'nın naaşı, İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, askerler, protokol üyeleri ve vatandaşların omuzlarında taşınarak, şehitlikte dualar ve gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
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Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Müslüm Yüksel ve Mehmet Sait Kirazoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal, İl Emniyet Müdür Faruk Karaduman, belediye başkanları, bazı siyasi partilerin il başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
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Öte yandan, şehidin silah arkadaşlarından birinin babası olduğu öğrenilen Oktay Duman, cep telefonundan gerçekleştirdiği görüntülü aramayla, şehidin arkadaşlarına cenaze törenini izleterek, "Oğlum bakın Gaziantep size sahip çıkıyor, yalnız bırakmıyor. Emanetiniz burada. Hepiniz Allah'a emanet olun." dedi.
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Yaklaşık 10 aylık asker olduğu belirtilen şehidin, 4 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
SABRINIZ METANETİNİZ BOL OLSUN NE DİYEYİM Kİ...KULUN KULA YAŞATTIĞI AZABIN BEDELİNİ YAŞAMADAN ÖLMEZMİŞ... DİLERİM Kİ RABBİM SİZE HER GÜN BİN KATINI YAŞATSIN...
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