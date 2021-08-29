Son Yağışlar Venezuela'yı Sular Altında Bıraktı

Venezuela’da son günlerde yaşanan yoğun yağışlar sonucu oluşan sellerde en az 20 kişi yaşamını yitirdi. 50 bini aşkın afetzedenin olduğu ülkede, 5 eyalette 90 günlük olağanüstü hal ilan edildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, canlı yayında Apure, Bolivar, Yaracuy, Zulia ve Merida eyaletlerinde olağanüstü hal ilan eden kararnameye imza attı. Maduro, selden etkilenen eyaletler için gerekli olan lojistik ve mali yardım yapılacak.”

Yağışların en etkili olduğu bölge metrekare başına 13 santimetreyle ülkenin kuzeydoğusundaki Merida eyaleti oldu. Bölgede elektrik, su, telefon gibi hizmetler devre dışı kaldı, kara yolu trafiğe kapandı. Bölgeye hava yolu ile acil olarak gıda, ilaç ve yatak gibi malzemeler ulaştırılmaya çalışılıyor.

Afette en az 800 evin kısmen ya da tamamen yıkıldığı, çok sayıda tarım arazisinin ve mahsulün zarar gördüğü bildiriliyor. Yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

