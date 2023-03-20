HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son yağışlar yüzleri güldürdü! İstanbul'a komşu Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda doluluk yüzde 95 oldu

Son yağışlar yüzleri güldürdü! İstanbul'a komşu Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda doluluk yüzde 95 oldu

20.03.2023 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle, kente su sağlayan barajlarda son 9 yılın en düşük seviyesi görüldü. Diğer yandan ise İstanbul'a komşu Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda son yağışların ardından doluluk oranı yüzde 95 olarak ölçüldü. Barajın tam kapasite doluluğa yaklaşması ve yeni yağışların beklenmesinden dolayı kapaklar açılarak, Kirazdere yatağına su bırakılmaya başlandı.

Son yağışlar yüzleri güldürdü! İstanbul'a komşu Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda doluluk yüzde 95 oldu

İstanbul son yılların en kurak kış aylarını yaşarken, barajlardaki su seviyelerinin düşmesi ise herkesi endişelendiriyor. İSKİ'nin son verilerine göre 20 Mart Pazartesi İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 36,63 olarak ölçüldü. Kocaeli'de ise İstanbul'un tam tersi bir durum yaşanıyor.

AW852335_02

SON YAĞIŞLAR YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan ve 3 ay önce doluluk oranı yüzde 15’lere gerileyen Yuvacık Barajı, son yağışlarla yüzleri güldürdü. Bugün yapılan ölçümlerde barajın doluluk oranı yüzde 95’e yükseldi. 51 milyon metreküp kapasitesi olan barajda an itibarıyla 48 milyon 320 bin metreküp su bulunuyor.

AW852335_04

BARAJIN KAPAKLARI AÇILDI

Doluluğun yüzde 95’i bulmasından ve yeni yağışların beklenmesinden dolayı barajın kapakları açıldı.

AW852335_05

Kapakların açılmasıyla sular Kirazdere yatağına bırakılmaya başlandı. Barajın son durumu havadan da görüntülendi. (İHA)

AW852335_06

İlginizi Çekebilir

'İSKİ'deki toplantıdan geliyorum' diyerek açıkladı: Tedbirlerimiz var

'İSKİ'deki toplantıdan geliyorum' diyerek açıkladı: Tedbirlerimiz var

 Marmara Bölgesi için tarih verildi!

Marmara Bölgesi için tarih verildi!

 Sürücüler ne yapacaklarını şaşırdı! Zor anlar yaşadılar

Sürücüler ne yapacaklarını şaşırdı! Zor anlar yaşadılar

AW852335_09

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara Bölgesi için tarih verildi!Marmara Bölgesi için tarih verildi!
Oy oranları kaç? Canlı yayında açıkladıOy oranları kaç? Canlı yayında açıkladı
Miting gibi karşılama! O pankart dikkat çektiMiting gibi karşılama! O pankart dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Yuvacık Barajı

En Çok Okunan Haberler

Sipariş verdiler... Yemekler masaya gelince gözyaşlarını tutamadılar

Sipariş verdiler... Yemekler masaya gelince gözyaşlarını tutamadılar

Yeniden Refah Partisi 'ittifak' kararını verdi! Erbakan da aday oldu

Yeniden Refah Partisi 'ittifak' kararını verdi! Erbakan da aday oldu

Fileden elbise giyip göğüs dekoltesiyle büyüledi

Fileden elbise giyip göğüs dekoltesiyle büyüledi

Takipçilerini dinlemedi! Cinsiyet değiştiren yarışmacı sakallı imajıyla dikkat çekti

Takipçilerini dinlemedi! Cinsiyet değiştiren yarışmacı sakallı imajıyla dikkat çekti

O kuşlarla ilgili şaşırtan bilgi: Depremi 1 saat öncesinden...

O kuşlarla ilgili şaşırtan bilgi: Depremi 1 saat öncesinden...

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama 'Siyasetin içinde yer almak yerine...'

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama 'Siyasetin içinde yer almak yerine...'

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Camper, Under Armour, Puma ve Adidas ayakkabılarda %45'e varan indirim!

Camper, Under Armour, Puma ve Adidas ayakkabılarda %45'e varan indirim!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.