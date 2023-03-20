Son yağışlar yüzleri güldürdü! İstanbul'a komşu Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda doluluk yüzde 95 oldu

İstanbul son yılların en kurak kış aylarını yaşarken, barajlardaki su seviyelerinin düşmesi ise herkesi endişelendiriyor. İSKİ'nin son verilerine göre 20 Mart Pazartesi İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 36,63 olarak ölçüldü. Kocaeli'de ise İstanbul'un tam tersi bir durum yaşanıyor.

SON YAĞIŞLAR YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan ve 3 ay önce doluluk oranı yüzde 15’lere gerileyen Yuvacık Barajı, son yağışlarla yüzleri güldürdü. Bugün yapılan ölçümlerde barajın doluluk oranı yüzde 95’e yükseldi. 51 milyon metreküp kapasitesi olan barajda an itibarıyla 48 milyon 320 bin metreküp su bulunuyor.

BARAJIN KAPAKLARI AÇILDI

Doluluğun yüzde 95’i bulmasından ve yeni yağışların beklenmesinden dolayı barajın kapakları açıldı.

Kapakların açılmasıyla sular Kirazdere yatağına bırakılmaya başlandı. Barajın son durumu havadan da görüntülendi. (İHA)





