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Son yapılan seçim anketinde çok konuşulacak tablo! Fark kapanıyor…

19.11.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere 7 ay gibi az bir süre kala seçim anketleri de herkes tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Alf Araştırma son yaptığı seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ankete göre, AK Parti yüzde 30'un altında kalırken CHP ise yakın takibini sürdürdü. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nın oy oranlarının toplamında ise aradaki fark dikkat çekti. İşte son yapılan seçim anketinin detayları…

Son yapılan seçim anketinde çok konuşulacak tablo! Fark kapanıyor…

Türkiye seçim dönemine iyiden iyiye girdi. Herkesin gözü 2023’ün Haziran ayında yapılması beklenen seçimler öncesi yapılan anket sonuçlarına çevrildi. Seçimlere 7 ay gibi kısa bir süre kala anket şirketleri de araştırmalarına hız verdi. ALF Araştırma’nın açıkladığı son anket sonuçlarına göre ise AK Parti ile CHP arasındaki puan farkı giderek kapanıyor. Ayrıca, özellikle mülteciler konusunda çıkışlarıyla gündem olan Ümit Özdağ'ın Genel Başkanı olduğu Zafer Parti'sinin oy oranı da dikkat çekti.

SIRALAMA DEĞİŞMEDİ, FARK AZALIYOR

ALF Araştırma şirketi, 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye sordu. 14 - 17 Kasım arasından yapılan araştırmaya 41 ilde 2 bin 150 kişinin katıldığı belirtildi. Son yapılan seçim anketine göre partilerin oy oranları ise şöyle:

AK Parti: Yüzde 29,4
CHP: Yüzde 28,1
İYİ Parti: Yüzde 13,1
HDP: Yüzde 8,3
MHP: Yüzde 6,7
Zafer Partisi: Yüzde 2,5
Deva Partisi: Yüzde 2,4
Gelecek Partisi: Yüzde 2,2
Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 2,1
Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,5
Memleket Partisi: Yüzde 1,2
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,0
'Diğer' partilerin oy oranı: Yüzde 1,3

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ZAFER PARTİSİ, ALTILI MASANIN 4'ÜNÜ SOLLADI

Ankete göre yüzde 2.5 oy olan Zafer Partisi, Altılı masada yer alan DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi geride bıraktı.

MİLLET İTTİFAKI’NIN OY ORANI CUMHUR İTTİFAKI’NI GEÇTİ

Ankete göre ittifakların oy oranları ise şöyle:

Cumhur İttifakı: Yüzde 36,1
Millet İttifakı: Yüzde 41,4

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