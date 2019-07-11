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Son yaptığı evi kontrol ederken hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 16:27 | Son Güncelleme

Bilecik’te müteahhitlik yapan Gülabi Köylü, son yaptığı apartmanın çatısını kontrol ederken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.Olay, Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Selöz Caddesi üzerinde 6 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi.

Son yaptığı evi kontrol ederken hayatını kaybetti

Bilecik’te müteahhitlik yapan Gülabi Köylü, son yaptığı apartmanın çatısını kontrol ederken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Olay, Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Selöz Caddesi üzerinde 6 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. Uzun yıllar temeli kazılmış şekilde bekleyen yere geçtiğimiz sene inşaat firması sahibi Gülabi Köylü tarafından inşaat yapılmaya başlandı. İnşaat geçtiğimiz aylarda tamamlanırken, müteahhit Gülabi Köylü daireleri satışa çıkarmadan önce son bir kontrol yaptı. Son olarak inşaatın çatısına çıkan Köylü burada rahatsızlanarak yere düştü. Yanındaki işçiler hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verirken, ekipler itfaiyenin yardımı ile çatıya çıktı. Burada kalp masajı yapılan Köylü hayatını kaybetti. Cenaze sedyeye konularak, apartmanın altında bekleyen bir nakliye firmasının taşıma aparatıyla aşağı indirildi. Olay yerine AFAD ekipleri de sevk edildi.

Son yaptığı evi kontrol ederken hayatını kaybetti

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