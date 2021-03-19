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Son Yaz 12. bölümde neler olacak? Savcı Selim, Akgün gerçeğini öğreniyor! "Affettin beni değil mi savcım?" Son Yaz yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı!

19.03.2021 02:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın 12. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Ali Atay'ın Savcı Selim Kara rolünü canlandırdığı Son Yaz'ın yeni bölümünde Selim, kendisine teslim olan Akgün’ün aslında kendisini kurtarmak için böyle bir yola girdiğini öğreniyor. Akgün cinayet suçlamasıyla polis tarafından aranmaya başlıyor. Selim'in yardımıyla Akgün saklanmaya başlıyor. Savcı Selim'e sarılan Akgün'ün ise "Savcım beni affettin değil mi? 'Affetim seni' de" sözleri ise savcıyı güldürüyor.

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisi 12. bölümüyle 19 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek. Son Yaz yeni bölümde Akgün'ün suçsuz olduğunu anlayan Savcı Selim, ona yardım etmeye karar veriyor.

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SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aleyhindeki kanıtlar yüzünden Akgün’ün hapse gireceği kesin gibidir ve etrafta onun katil olduğu haberleri yayılmaktadır.

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Selim ani bir kararla, Akgün’ü polise vermekten vazgeçer ve bu süreçte Akgün’ü geçici olarak evinde saklayacak, gerçek katili adalete teslim edecektir.

Bu defa Selim’in de kariyeri büyük tehlike altındadır ve Akgün, kimsenin onun burada saklandığını öğrenmesine izin vermemelidir.

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Öte yandan Yağmur’un, Akgün’ün hemen karşı evde saklandığının farkına varması ise sadece birkaç saatini alır.

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Adalet Sitesi sakinleri ise çok yakın bir zamana kadar beraber yaşadıkları bu çocuğun kim olduğunu öğrenince şoke olurlar ve tepki gösterirler ancak Selim, ona yöneltilen eleştirilere kulak asmaz.

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Canan ise insanları sakinleştirmeye çalışırken, acımasız eleştirilerin hedefi haline gelir.

Selim, katili ortaya çıkaracak bir yol ararken, Emniyete yapılan isimsiz bir ihbar, Selim’in polis tarafından aranan bir şüpheliyi evinde sakladığını bildirince Akgün’ün bulunduğu yerden kaçması gerekir.

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Akgün’ün kaçışına hiç ummadığı biri yardımcı olurken, Akgün bundan sonraki hayatının sürekli saklanarak geçeceği gerçeğiyle yüzleşir. Akgün, umutsuzluğa kapıldığında, bu durumdan kurtulmak için harekete geçmekten başka şansı olmadığını anlar.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Atay Alperen Duymaz Funda Eryiğit
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