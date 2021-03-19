Son Yaz 12. bölümde neler olacak? Savcı Selim, Akgün gerçeğini öğreniyor! "Affettin beni değil mi savcım?" Son Yaz yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı!

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisi 12. bölümüyle 19 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek. Son Yaz yeni bölümde Akgün'ün suçsuz olduğunu anlayan Savcı Selim, ona yardım etmeye karar veriyor.

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aleyhindeki kanıtlar yüzünden Akgün’ün hapse gireceği kesin gibidir ve etrafta onun katil olduğu haberleri yayılmaktadır.

Selim ani bir kararla, Akgün’ü polise vermekten vazgeçer ve bu süreçte Akgün’ü geçici olarak evinde saklayacak, gerçek katili adalete teslim edecektir.

Bu defa Selim’in de kariyeri büyük tehlike altındadır ve Akgün, kimsenin onun burada saklandığını öğrenmesine izin vermemelidir.

Öte yandan Yağmur’un, Akgün’ün hemen karşı evde saklandığının farkına varması ise sadece birkaç saatini alır.

Adalet Sitesi sakinleri ise çok yakın bir zamana kadar beraber yaşadıkları bu çocuğun kim olduğunu öğrenince şoke olurlar ve tepki gösterirler ancak Selim, ona yöneltilen eleştirilere kulak asmaz.

Canan ise insanları sakinleştirmeye çalışırken, acımasız eleştirilerin hedefi haline gelir.