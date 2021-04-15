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  4. Son Yaz 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Olgun Toker, Son Yaz'a damga vuracak! İşte yeni rolü

Son Yaz 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Olgun Toker, Son Yaz'a damga vuracak! İşte yeni rolü

15.04.2021 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ali Atay'ın Savcı Selim Kara rolünü canlandırdığı Son Yaz'ın yeni bölümünde Akgün'ün varlığından yeni haberdar olduğu ağabeyi ortaya çıkıyor. Son olarak Arıza dizisinde rol alan ünlü oyuncu Olgun Toker, Son Yaz'da Akgün'ün ağabeyi Gökhan rolünü canlandıracak. Yeni bölümde Akgün ve Gökhan ilk defa karşı karşıya gelecek.

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisi 16. bölümüyle 16 Nisan Cuma akşamı ekrana gelecek.

Son Yaz dizisinde Akgün, hiç tanımadığı bir ağabeyinin olduğunu öğrenmişti. Son olarak final yapan Arıza dizisinde Burak rolünü canlandıran Olgun Toker, yeni bölümde Son Yaz'a dahil oluyor. Toker dizide Akgün'ün ağabeyi Gökhan'ı canlandıracak. Son Yaz'da iki kardeş ilk defa karşılaşacak.

OLGUN toker

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Akgün, cezaevine girmiştir. Selim, Akgün’ün hayatının cezaevinde güvende olmayacağının farkındadır.

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Halil Sadi’nin adamları, Akgün’ün peşini bırakmayacaktır.

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Canan ve Selim, bir an önce Akgün’ü cezaevinden çıkartmak için harekete geçerler.

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Ancak Akgün’ün en az duruşmaya kadar cezaevinde kalacağı kesinleşince, Akgün’ü içerde tek başına bırakmak istemeyen Soner de içeri girmeye kara verir.

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Akgün ve Soner içerde birbirlerini korurken, Akgün başka bir mahkumdan abisine dair bir bilgi elde eder.

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Anahtar Kelimeler:
FOX Son Yaz dizisi Ali Atay Alperen Duymaz Olgun Toker
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