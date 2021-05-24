Son Yaz dizisi 20. bölüm fragmanı yayınlandı |Yağmur başına gelenleri hatırlıyor!

Fenomen dizi Son Yaz’da olaylar bir bir çözülüyor. 20. bölüm fragmanı yayınlanan Son Yaz'da Savcı Selim Kara, Yağmur ve Kağan'ın geçirdiği kazası ile ilgili sır perdesini aralamaya çalışıyor. Selim kafası allak bullak olurken, Yağmur bu esnada başına gelenleri hatırlar. Peki Gökhan, Yağmur'un anlatacakları karşısında yakasını kurtarabilecek mi?

SON YAZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cuma akşamlarının bomba dizisi Son Yaz, bu hafta 20. bölümü ile seyircilerin karşısına çıkıyor. Yeni bölüm fragmanında Yağmur beklenmedik bir kaza geçiriyor. Selim ise bunun bir kaza olmadığından şüpheleniyor. Öte yanda Yağmur'un geçirdiği kaza sonrası Akgün harap olur ve kendisini suçlar. Bilinci yerinde olmayan Yağmur, her şeyi itiraf ediyor. Yağmur’un hafızası sonradan yerine geliyor ve sır perdesi aralanmaya başlıyor.

SON YAZ 19. BÖLÜM ÖZETİ

Akgün, doğum gününden sonra Kara ailesinin bir parçası olduğunu hisseder. Kara ailesinin kızı Yağmur ile yaşadığı ilişkiyi dürüstçe Selim’e anlatma kararına ise Yağmur Tepki gösterir. Çünkü aşkını kimseye hesap vermeden yaşamak ister. Canan ise her şeyin farkındadır ve Akgün’e tepkisi başka olacaktır. Selim, Canan ile tekrar yakınlaşmalarının bir adı olsun ister ve ona bir sürpriz organize eder. Ancak bu sürpriz hiç beklenmedik şekilde sonlanır. Akgün bir yandan Abisi Gökhan’a verdiği sözü tutmak için yarışa hazırlanırken, diğer yandan da çiçeği burnunda sevgilisine bir ilk buluşma sürprizi yapmak ister. Fakat Gökhan’ın Akgün ile ilgili planları çok farklıdır.



