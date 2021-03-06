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Son Yaz dizisi final mi yapacak? İddialarının ardından açıklama

06.03.2021 11:21 | Son Güncelleme:
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Son Yaz dizisi final mi yapacak? İddialarının ardından açıklama

Fox TV ekranlarından cuma akşamları yayınlanan Son Yaz dizisinin final yapacağı iddia edilmişti. Başrollerinde Ali Atay, Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan ve Funda Eryiğit’in yer aldığı Son Yaz dizisi, total reytingde ilk 10 yapım arasına girememişti.

O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini ise Burak Arlıer'in yaptığı Son Yaz dizisinin başrollerinde Ali Atay, Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan ve Funda Eryiğit yer alıyor. dizisi Fox TV'de cuma akşamları yayınlanan Son Yaz, total reyting grubunda ilk 10 yapım arasına giremezken, AB grubunda da ilk sıralarda yer alıyor.

SON YAZ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?

TRT’nin efsaneleşen yapımları arasında yer alan Leyla ile Mecnun'daki Mecnun karakterine can veren Ali Atay'ın Savcı Selim Kara’ya hayat verdiği Son Yaz dizisinin final sahnesinde Alperen Duymaz’ın oynadığı Akgün karakterinin vurulması final iddialarını güçlendirmişti.

Fakat Son Yaz dizisinin geleceğiyle alakalı flaş bir gelişme yaşandı. Son Yaz dizisi 2. sezonuyla da ekranda olacağı açıklandı. Son Yaz dizisinin reytingleri istenilen seviyede giderse, 22. bölümde sezon finali yapacağı belirtildi.

Yurtdışı satışları da başlayan Son Yaz dizisinin, Eylül 2021'de 2. sezonuyla da ekranlarda olması bekleniyor.

Son Yaz dizisi final mi yapacak? İddialarının ardından açıklama

SON YAZ DİZİSİNİN KONUSU

Son Yaz dizisinde, Cumhuriyet Savcısı Selim Kara, 8 sene evvel organize suç örgütü lideri Selçuk Taşkın'ı hapse tıktı. Selim, Selçuk'tan bütün suç örgütünü çökertecek tanıklığına karşılık oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı korumasını talep ediyor.

Uyumsuz ve tehlikeli görünen Akgün, bu durumu kabullenemez. Bu esnada Selim'in eşi Canan boşanmak istiyor. Olayların Arap saçına döndüğü bu ortamda Selim de çareyi Akgün'ü ailesinin yanına İzmir Çeşme’de bulunan Adalet Sitesi’ne götürmekte bulur.

Selim'in beraberinde getirdiği bu sürpriz zorunlu misafirin gelişi site sakinlerinin dengelerini bozacaktır.

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Ali Atay
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