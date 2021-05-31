Son Yaz dizisinde sürpriz veda: Dizinin Gökhan'ı Olgun Toker yeni sezonda olmayacak!

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesi ile büyük bir başarı yakalayan Son Yaz dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Sevilen diziye geçtiğimiz haftalarda dahil olan Olgun Toker, erken veda ediyor. Arıza dizisinde kötü karakter Burak'a hayat veren Toker, Son Yaz dizisinde de sergilediği performans ile epey sevilmişti. Ancak dizide Gökhan'ı canlandıran Toker'in sezon finaliyle dizinin kadrosundan ayrılacağı iddia edildi.
Başrollerinde Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan, Alperen Duymaz ve Funda Eryiğit gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Son Yaz dizisinde seozn sonuna yaklaşılırken, beklenmedik bir veda haberi geldi. Fenomen dizide Akgün'ün abisi Gökhan karakteri ile kadroya dahil olan Olgun Toker'in sezon finaliyle diziye veda edeceği öne sürüldü.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Dizinin son bölümünde peş peşe flaş olaylar yaşanacak. "Son Yaz"a Akgün'ün abisi Soner rolüyle katılan OlgunToker şok bir sahneyle ekibe veda edecek. Diziden ayrıca Canan rolüne hayat veren Funda Eryiğit'in de ayrılmasının gündemde olduğu konuşuluyor."
12 Mart 1986 Mersin doğumlu oyuncu Olgun Toker MSM Konservatuar'da eğitim gördüğü sırada oyunculuk kariyerine başladı. İlk olarak 2010 tarihli Saklı Hayatlar filmiyle kamera önüne geçen Toker, 2011 yılında Bir Ses Böler Geceyi ve Kurtuluş Son Durak filmleriyle beyazperdedeki kariyerine devam etti. Hükümet Kadın filminde Adnan karakterine hayat vererek, sinemada bilinen bir sima haline geldi.
Karadayı ve Son dizilerinde de yer alan Toker, Düğün Dernek ve Hükümet Kadın 2 filmleriyle beyazperdede oyunculuk kariyerine devam etti. Benim Adım Gültepe, Tatlı Küçük Yalancılar ve Hayat Şarkısı dizilerinde rol alarak ününü sağlamlaştırdı. Sn zamanlarda ise Arıza ve Son Yaz dizilerinde rol alarak adından epey söz ettirdi.
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