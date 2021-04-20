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Son Yaz dizisinin Selçuk Taşkın'ı Arif Pişkin koronavirüse yakalandı

20.04.2021 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'da Akgün'ün babası Selçuk Taşkın karakterini canlandıran Arif Pişkin koronavirüse yakalandı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Arif Pişkin otel odasında karantinada kaldığını açıkladı.

Son Yaz dizisinin Selçuk Taşkın'ı Arif Pişkin koronavirüse yakalandı

Başrollerinde Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan, Emre Karayel, Şebnem Dönmez ve Sinan Tuzcu'nun yer aldığı Son Yaz'da Selçuk Taşkın karakterini canlandıran Arif Pişkin'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

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Dizinin çekimlerinin yapıldığı Çeşme'de kaldığı otelde karantinada bulunan Arif Pişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Pişkin paylaşımında, "Zor bir süreçten geçiyor insanlık. Bu süreçte ben de nasibimi aldım. PCR testim pozitif çıktı ve bugün karantinamın beşinci günü. Bu süreçte başta yapımcımız Saner Ayar bey olmak üzere tüm O3 Medya alışanlarına ilgi ve alakaları için sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca şu an izolasyon sürecimi geçirdiğim otelin tüm çalışanlarına gönülden teşekkür ederim. Umarım bu dönemi atlatır en kısa zamanda çalışma arkadaşlarımın yanına dönerim. Sağlıklı günler. Lütfen dikkatli olun evde kalın" notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Son Yaz dizisi
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