Son Yaz hayranlarına kötü haber! Son Yaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisinin 19. yeni bölümünün 7 Mayıs Cuma akşamı Fox TV'de ekrana gelmesi bekleniyordu.

Ancak yeni bölüm fragmanı da gelmeyen dizinin ekrana bir hafta ara vereceği öğrenildi.

Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu Son Yaz'ın yeni bölümü bu hafta ekranda olmayacak. Fox TV'nin yayın akışında ise Son Yaz dizisi yerine Kafalar Karışık isimli Türk filmi yer alacak.



SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akgün, Gökhan’ın abisi olmadığından şüphelenip, onu hastanelik edene kadar dövdüğü için çok pişmandır. Gökhan’ın onu asla affetmeyeceğini düşünür ve kendini affettirmek için Gökhan’ın el konulan arabasını geri almaya karar verir.

Soner ve Eray da Akgün’e yardımcı olacaktır. Diğer taraftan Yağmur, Gökhan’ı Akgün’le ilgili yumuşatmak için karşısına çıkar. Gökhan, Yağmur ve Akgün arasındaki bağın gücünü fark eder ve bundan hoşlanmaz.

Gökhan’ın Akgün’ü yalnızlaştırmak için yapacağı hamle, Yağmur’un Akgün’le olan ilişkisini sorgulamasına yol açarken, Akgün de Gökhan’ın samimiyetini sorgulamaya başlayacaktır.