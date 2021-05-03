MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Son Yaz hayranlarına kötü haber! Son Yaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Son Yaz hayranlarına kötü haber! Son Yaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

03.05.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın merakla beklenen 19. yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. Ali Atay'ın Savcı Selim Kara rolünü canlandırdığı Son Yaz'ın yeni bölümü bir hafta aradan sonra yayınlanacak.

Son Yaz hayranlarına kötü haber! Son Yaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisinin 19. yeni bölümünün 7 Mayıs Cuma akşamı Fox TV'de ekrana gelmesi bekleniyordu.

Ancak yeni bölüm fragmanı da gelmeyen dizinin ekrana bir hafta ara vereceği öğrenildi.

Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu Son Yaz'ın yeni bölümü bu hafta ekranda olmayacak. Fox TV'nin yayın akışında ise Son Yaz dizisi yerine Kafalar Karışık isimli Türk filmi yer alacak.
Son Yaz_18 (1)

SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akgün, Gökhan’ın abisi olmadığından şüphelenip, onu hastanelik edene kadar dövdüğü için çok pişmandır. Gökhan’ın onu asla affetmeyeceğini düşünür ve kendini affettirmek için Gökhan’ın el konulan arabasını geri almaya karar verir.

Son Yaz_18 (7)

Soner ve Eray da Akgün’e yardımcı olacaktır. Diğer taraftan Yağmur, Gökhan’ı Akgün’le ilgili yumuşatmak için karşısına çıkar. Gökhan, Yağmur ve Akgün arasındaki bağın gücünü fark eder ve bundan hoşlanmaz.

Son Yaz_18 (6)

Gökhan’ın Akgün’ü yalnızlaştırmak için yapacağı hamle, Yağmur’un Akgün’le olan ilişkisini sorgulamasına yol açarken, Akgün de Gökhan’ın samimiyetini sorgulamaya başlayacaktır.

Son Yaz_18 (5)

Selim, Fatih’i gözaltına almış olsa da Serap’ın tanıklığı Fatih’in tutuklanmasını zorlaştırır ancak Selim’in hamleleri henüz tükenmemiştir.

Son Yaz_18 (3)

Selim ve Canan, kimseye söylemeden ilişkilerini yaşamaya başlarlar. Selim, elde ettiği ikinci şansını mahvetmemeye kararlıdır.

Son Yaz_18 (4)

Akgün’ün babası 12 yaşındaki doğum gününde tutuklandığı gün Akgün, bir daha doğum gününü kutlamamaya yemin etmiştir. 21 yaşına girerken kendisini seneler sonra bir ailenin parçası gibi hisseden Akgün, hayatı ve seçimleriyle ilgili bir yol ayrımına gelir.
Son Yaz_18 (2)

Yeni yaşında hayatın siyah ve beyazdan ibaret olmadığını anlayacak ve doğum gününü kendisini en mutlu hissettiği yerde kutlayacaktır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya'da bir kişiye, 'yanlışlıkla' 5 doz aşı vurulduAlmanya'da bir kişiye, 'yanlışlıkla' 5 doz aşı vuruldu
İddialı dizinin oyuncu kadrosu açıklandı!İddialı dizinin oyuncu kadrosu açıklandı!
O Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurduO Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurdu
Anahtar Kelimeler:
FOX Son Yaz dizisi Ali Atay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Emeklilerin ikramiye tarihleri belli oldu!

Emeklilerin ikramiye tarihleri belli oldu!

Valilikten 'camide biber gazlı müdahale' açıklaması!

Valilikten 'camide biber gazlı müdahale' açıklaması!

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

İki yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı

İki yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bu sefer dozunu kaçırdı! Türklere hakaret etti

Bu sefer dozunu kaçırdı! Türklere hakaret etti

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Çılgın Bediş'in Banu'su ülkeye dönmek istiyor! İşte son hali

Çılgın Bediş'in Banu'su ülkeye dönmek istiyor! İşte son hali

Yaygın bilinen bir inanışı değiştirdi! 'Regl halindeyken...'

Yaygın bilinen bir inanışı değiştirdi! 'Regl halindeyken...'

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.