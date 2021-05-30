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Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan iddialı pozları ile kendisine hayran bıraktı!

30.05.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Son Yaz dizisinde Yağmur karakterine hayat veren genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, magazin ve moda dergisi Alem'e verdiği pozlar ile herkesi kendisine hayran bıraktı. Güzel oyuncu oyunculuk performansının yanı sıra güzelliği ile de adından söz ettirdi.

Gülperi adlı dizi ile ilk kez ekranlarda yer alan başarılı oyuncu Hafsanur Sancaktutan, şimdilerde Son Yaz dizisinde hayat verdiği Yağmur karakteri ile adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde bir derginin kapak çekimleri için objektif karşısına geçen genç oyuncu, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliği ile de dikkat çekti.

Hafsanur Sancaktutan'dan nefes kesen pozlar!

Son zamanlarda sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan, bu kez verdiği pozlar ile gündeme geldi.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile çok konuşuldu

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile çok konuşuldu
Şimdilerde Son Yaz adlı dizide Yağmur karakterini canlandırmasıyla ekranlarda boy gösteren başarılı oyuncu güzelliği ile çok konuşuldu.

Göz kamaştırdı

Göz kamaştırdı
Bir derginin yaz sezonu için kapak kızı olan Sancaktutan, düzgün fiziği ve kıyafetleri taşıması ile göz kamaştırdı.

Sevginin iyileştirici gücü var"

Sevginin iyileştirici gücü var"
Verdiği pozların ardından röportaj yapan Sancaktutan, aşkın iyileştirici gücünden bahsederek, "Aşk beni iyi bir insan yapıyor. İyi oysa beni ben olduğum için seven, bana hürmet duyan, iyileşmeme yardımcı olan insanla birlikteyim. Sevginin iyileştirici gücü var" ifadelerini kullamıştı.
Güzel oyuncu bir 'Aşk Ağlatır' adlı dizinin setinde tanıştığı Deniz Can Aktaş ile uzun süredir aşk yaşıyor ve bu sözleri ise akıllara Aktaş'ı getirmişti.

Hafsanur Sancaktutan kimdir?

Hafsanur Sancaktutan kimdir?
Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenen Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazanmıştır. İlk oyunculuk deneyimi 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle başladı.
Terakki Vakfı – Övgüye Değer Oyuncu Ödülü – Otobüs / 2016 İstek Okulları – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural / 2015 14. PAM – Övgüye Değer Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural / 2015 Rotary Kulübü – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural / 2015
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Anahtar Kelimeler:
FOX Son Yaz dizisi
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