Son Yaz neden yok, final mi yaptı? İşte Son Yaz’ın yeni bölüm tarihi

Ali Atay , Alperen Duymaz ve Funda Eryiğit gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Son Yaz dizisinin 19. Yeni bölümüyle bu hafta ekranlarda olması bekleniyordu. Ancak dizinin yayın saatinde Fox TV’de Petrol Sevdası isimli Türk filmi yer alıyor. Diğer yandan Son Yaz dizisinin final yaptığına dair söylentiler dolaşırken, dizinin neden olmadığına dair açıklama sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı…

SON YAZ’IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Gökhan’ın abisi olmadığından şüphelenen ve onu hastanelik edene kadar döven Akgün, çok pişman olmuştur. Gökhan’ın kendisini kesinlikle affetmeyeceğinden endişelenir ve kendini affettirebilmek adına Gökhan’ın el konulan arabasını geri almak için harekete geçer. Bu konuda Eray ve Soner Akgün’e yardımcı olmak ister. Öte yandan Yağmur, Gökhan’ın Akgün’e karşı yumuşatmak ister. Gökhan, Akgün ve Yağmur arasındaki bağın gücünü fark eder ve bu hiç hoşuna gitmez. Akgün’ü yalnızlaştırmak için Gökhan’ın yapacağı hamle, Yağmur’un Akgün’le olan ilişkisini sorgulamasına neden olurken, Akgün de Gökhan’ın samimiyetini sorgulamaya başlayacaktır.

Selim, Fatih’i gözaltına almış olsa da Serap’ın tanıklığı Fatih’in tutuklanmasını zorlaştırır ancak Selim’in hamleleri henüz tükenmemiştir. Selim ve Canan, kimseye söylemeden ilişkilerini yaşamaya başlarlar. Selim, elde ettiği ikinci şansını mahvetmemeye kararlıdır.

Akgün’ün babası 12 yaşındaki doğum gününde tutuklandığı gün Akgün, bir daha doğum gününü kutlamamaya yemin etmiştir. 21 yaşına girerken kendisini seneler sonra bir ailenin parçası gibi hisseden Akgün, hayatı ve seçimleriyle ilgili bir yol ayrımına gelir. Yeni yaşında hayatın siyah ve beyazdan ibaret olmadığını anlayacak ve doğum gününü kendisini en mutlu hissettiği yerde kutlayacaktır.



