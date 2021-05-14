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Son Yaz neden yok, final mi yaptı? İşte Son Yaz’ın yeni bölüm tarihi

14.05.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Yaz dizisinin hayranları bu hafta Fox TV yayın akışında yeni bölümü göremeyince hayal kırıklığı yaşadı. Sevilen dizinin ekranlarda olmayışı final mi yaptı araştırmalarına neden olurken, Son Yaz’ın yeni bölüm tarihi internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

Son Yaz neden yok, final mi yaptı? İşte Son Yaz’ın yeni bölüm tarihi

Ali Atay, Alperen Duymaz ve Funda Eryiğit gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Son Yaz dizisinin 19. Yeni bölümüyle bu hafta ekranlarda olması bekleniyordu. Ancak dizinin yayın saatinde Fox TV’de Petrol Sevdası isimli Türk filmi yer alıyor. Diğer yandan Son Yaz dizisinin final yaptığına dair söylentiler dolaşırken, dizinin neden olmadığına dair açıklama sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı…

SON YAZ NEDEN YOK FİNAL Mİ YAPTI?

Son Yaz’ın final yaptığına dair söylentileri boşa çıkaran açıklama dizinin sosyal medya hesabı üzerinden geldi. Yapılan açıklamada sette görülen koronavirüs vakaları nedeniyle yeni bölümün çekilmediği belirtildi.

İşte Son Yaz dizisinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklama:

“Sevgili Son Yaz ailesi, setimizde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle, bu hafta ne yazık ki, dizimizin yeni bölümünü sizlerle buluşturamayacağız. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.”

SON YAZ’IN YENİ BÖLÜM TARİHİ

Her hafta Cuma akşamları yeni bölümüyle seyircisinin karşısında çıkan Son Yaz dizisi bir haftalık aranın ardından 21 Mayıs Cuma akşamı 19. yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

Son Yaz neden yok, final mi yaptı? İşte Son Yaz’ın yeni bölüm tarihii

SON YAZ’IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Gökhan’ın abisi olmadığından şüphelenen ve onu hastanelik edene kadar döven Akgün, çok pişman olmuştur. Gökhan’ın kendisini kesinlikle affetmeyeceğinden endişelenir ve kendini affettirebilmek adına Gökhan’ın el konulan arabasını geri almak için harekete geçer. Bu konuda Eray ve Soner Akgün’e yardımcı olmak ister. Öte yandan Yağmur, Gökhan’ın Akgün’e karşı yumuşatmak ister. Gökhan, Akgün ve Yağmur arasındaki bağın gücünü fark eder ve bu hiç hoşuna gitmez. Akgün’ü yalnızlaştırmak için Gökhan’ın yapacağı hamle, Yağmur’un Akgün’le olan ilişkisini sorgulamasına neden olurken, Akgün de Gökhan’ın samimiyetini sorgulamaya başlayacaktır.

Selim, Fatih’i gözaltına almış olsa da Serap’ın tanıklığı Fatih’in tutuklanmasını zorlaştırır ancak Selim’in hamleleri henüz tükenmemiştir. Selim ve Canan, kimseye söylemeden ilişkilerini yaşamaya başlarlar. Selim, elde ettiği ikinci şansını mahvetmemeye kararlıdır.

Akgün’ün babası 12 yaşındaki doğum gününde tutuklandığı gün Akgün, bir daha doğum gününü kutlamamaya yemin etmiştir. 21 yaşına girerken kendisini seneler sonra bir ailenin parçası gibi hisseden Akgün, hayatı ve seçimleriyle ilgili bir yol ayrımına gelir. Yeni yaşında hayatın siyah ve beyazdan ibaret olmadığını anlayacak ve doğum gününü kendisini en mutlu hissettiği yerde kutlayacaktır.


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Son Yaz dizisi Ali Atay
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