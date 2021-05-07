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Son Yaz neden yok, final mi yaptı? Son Yaz'ın yeni bölümü ne zaman?

07.05.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV ekranlarında yayınlanan Son Yaz dizisi bu hafta yayın akışında yer almıyor. Yeni bölümünün olmaması dizinin final mi yaptı sorusunu akıllara getirirken, diğer yandan dizinin yeni bölümünün neden olmadığı merak ediliyor. Peki, Son Yaz'ın yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar…

Başrollerinde Hafsanur Sancaktutan, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ve Ali Atay’ın yer aldığı Son Yaz dizisinin yerine bu hafta Fox TV ekranlarında Bir Aşk İki Hayat isimli yerli film olacak. Dizinin yapımcılarından gelen bu hafta dizinin neden olmadığına açıklama final mi yaptı sorusu da netlik kazanmış oldu.

Son Yaz neden yok, final mi yaptı?

Sevilen dizi Son Yaz’ın yeni bölümünün olmaması dizinin hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı ve dizinin final yapacağı söylentisi kafa karışıklığına neden oldu.
Ancak dizinin yapım ekibinden gelen açıklamada diziye koronavirüs vakaları nedeniyle bir süreliğine ara verildiği belirtildi.
Açıklamada; “Sevgili Son Yaz Ailesi, Setimizde görülen vakaları sebebiyle, bu hafta ne yazık ki, dizimizin yeni bölümünü sizlerle buluşturamayacağız. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.” ifadeleri kullanıldı.

Son Yaz'ın yeni bölümü ne zaman?

Son Yaz'ın yeni bölümü ne zaman?
Koronavirüs vakaları nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak Son Yaz dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil.

Son Yaz'ın konusu

Son Yaz'ın konusu
İdealist Savcı Selim Kara 8 sene önce hapse gönderdiği organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan reddedilmeyecek bir teklif alır.
Bu teklifte, Selçuk Taşkın oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı Savcı Selim Kara’nın Selim Kara’nın koruması karşılığında suç örgütünü çökertecek davada tanıklık yapacaktır.
Akgün Gökalp Taşkın’ı suç dünyasında büyümüş olmasına rağmen hassas bir geçtir.
Diğer yandan Selim’in eşi Canan boşanmak istemektedir.
İşi ve ailesi arasında kalan Savcı Selim, Akgün’ü da İzmir Çeşme’deki ailesinin yanında götürmek zorunda kalır.

Oyuncu kadrosu ve karakterler

Oyuncu kadrosu ve karakterler
Akgün Gökalp Taşkın-Alperen Duymaz Selim Kara-Ali Atay Canan Kara-Funda Eryiğit Yağmur Kara-Hafsanur Sancaktutan Fatih Doğanay-Emre Karayel Metin Yaman-Sinan Tuzcu
Serap Gök-Şebnem Dönmez Selçuk Taşkın-Arif Pişkin Soner Sancaktar-Halil Babür Emel Yaman-Sezer Koç Naz Yaman-Yasemin Yazıcı Kaan Gök-Erdem Şanlı Arda Ateş-Sarp İkiler Altay Kara-Ata Nedim Arman Eray Duraner-Yunus Narin Ahmet Tunalı-Cengiz Okuyucu -
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Anahtar Kelimeler:
FOX Son Yaz dizisi
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