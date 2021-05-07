Son Yaz neden yok, final mi yaptı? Son Yaz'ın yeni bölümü ne zaman?

Başrollerinde Hafsanur Sancaktutan, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ve Ali Atay’ın yer aldığı Son Yaz dizisinin yerine bu hafta Fox TV ekranlarında Bir Aşk İki Hayat isimli yerli film olacak. Dizinin yapımcılarından gelen bu hafta dizinin neden olmadığına açıklama final mi yaptı sorusu da netlik kazanmış oldu.
Son Yaz neden yok, final mi yaptı?
Sevilen dizi Son Yaz’ın yeni bölümünün olmaması dizinin hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı ve dizinin final yapacağı söylentisi kafa karışıklığına neden oldu.
Ancak dizinin yapım ekibinden gelen açıklamada diziye koronavirüs vakaları nedeniyle bir süreliğine ara verildiği belirtildi.
Açıklamada; “Sevgili Son Yaz Ailesi, Setimizde görülen vakaları sebebiyle, bu hafta ne yazık ki, dizimizin yeni bölümünü sizlerle buluşturamayacağız. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.” ifadeleri kullanıldı.
Son Yaz'ın yeni bölümü ne zaman?
Koronavirüs vakaları nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak Son Yaz dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil.
Son Yaz'ın konusu
İdealist Savcı Selim Kara 8 sene önce hapse gönderdiği organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan reddedilmeyecek bir teklif alır.
Bu teklifte, Selçuk Taşkın oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı Savcı Selim Kara’nın Selim Kara’nın koruması karşılığında suç örgütünü çökertecek davada tanıklık yapacaktır.
Akgün Gökalp Taşkın’ı suç dünyasında büyümüş olmasına rağmen hassas bir geçtir.
Diğer yandan Selim’in eşi Canan boşanmak istemektedir.
İşi ve ailesi arasında kalan Savcı Selim, Akgün’ü da İzmir Çeşme’deki ailesinin yanında götürmek zorunda kalır.
Oyuncu kadrosu ve karakterler
Akgün Gökalp Taşkın-Alperen Duymaz
Selim Kara-Ali Atay
Canan Kara-Funda Eryiğit
Yağmur Kara-Hafsanur Sancaktutan
Fatih Doğanay-Emre Karayel
Metin Yaman-Sinan Tuzcu
Serap Gök-Şebnem Dönmez
Selçuk Taşkın-Arif Pişkin
Soner Sancaktar-Halil Babür
Emel Yaman-Sezer Koç
Naz Yaman-Yasemin Yazıcı
Kaan Gök-Erdem Şanlı
Arda Ateş-Sarp İkiler
Altay Kara-Ata Nedim Arman
Eray Duraner-Yunus Narin
Ahmet Tunalı-Cengiz Okuyucu -
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