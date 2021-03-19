Son Yaz yeni bölüm fragmanı | “Beni affettin mi?”

Son Yaz dizisinin başrollerinde, Savcı Selim rolü ile Ali Atay, Akgün rolü ile Alperen Duymaz ve Yağmur karakteri ile Hafsanur Sancaktutan gibi başarılı isimler yer alıyor. Son Yaz dizisinin 12. Yeni bölümünde Savcı Selim, Akgün’ü soruşturmadan uzak tutmak için saklamaya karar veriyor. Ancak, Savcı Selim’in Akgün’ü saklaması kısa bir süre sonra ortaya çıkınca, Savcı Selim zor durumda kalıyor.

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Selim, kendisine teslim olan Akgün’ün aslında kendisini kurtarmak için böyle bir yola girdiğini öğrenir. Aleyhindeki kanıtlar yüzünden Akgün’ün hapse gireceği kesin gibidir ve etrafta onun katil olduğu haberleri yayılmaktadır. Selim ani bir kararla, Akgün’ü polise vermekten vazgeçer ve bu süreçte Akgün’ü geçici olarak evinde saklayacak, gerçek katili adalete teslim edecektir.

Bu defa Selim’in de kariyeri büyük tehlike altındadır ve Akgün, kimsenin onun burada saklandığını öğrenmesine izin vermemelidir. Öte yandan Yağmur’un, Akgün’ün hemen karşı evde saklandığının farkına varması ise sadece birkaç saatini alır.

Adalet Sitesi sakinleri ise çok yakın bir zamana kadar beraber yaşadıkları bu çocuğun kim olduğunu öğrenince şoke olurlar ve tepki gösterirler ancak Selim, ona yöneltilen eleştirilere kulak asmaz. Canan ise insanları sakinleştirmeye çalışırken, acımasız eleştirilerin hedefi haline gelir.