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Son Yaz yeni bölüm fragmanı | “Beni affettin mi?”

19.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Yaz dizisi ekranlarda yayımlandığı ilk günden beri büyük bir izleyici kitlesi tarafından heyecanla takip ediliyor. Her Cuma FOX TV ekranlarında saat 20.00’de izleyici ile buluşan Son Yaz dizisinin geçtiğimiz bölümü çok konuşulmuştu. Son Yaz dizisi, 12. Yeni bölümü ile bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

Son Yaz yeni bölüm fragmanı | “Beni affettin mi?”

Son Yaz dizisinin başrollerinde, Savcı Selim rolü ile Ali Atay, Akgün rolü ile Alperen Duymaz ve Yağmur karakteri ile Hafsanur Sancaktutan gibi başarılı isimler yer alıyor. Son Yaz dizisinin 12. Yeni bölümünde Savcı Selim, Akgün’ü soruşturmadan uzak tutmak için saklamaya karar veriyor. Ancak, Savcı Selim’in Akgün’ü saklaması kısa bir süre sonra ortaya çıkınca, Savcı Selim zor durumda kalıyor.

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Selim, kendisine teslim olan Akgün’ün aslında kendisini kurtarmak için böyle bir yola girdiğini öğrenir. Aleyhindeki kanıtlar yüzünden Akgün’ün hapse gireceği kesin gibidir ve etrafta onun katil olduğu haberleri yayılmaktadır. Selim ani bir kararla, Akgün’ü polise vermekten vazgeçer ve bu süreçte Akgün’ü geçici olarak evinde saklayacak, gerçek katili adalete teslim edecektir.

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Bu defa Selim’in de kariyeri büyük tehlike altındadır ve Akgün, kimsenin onun burada saklandığını öğrenmesine izin vermemelidir. Öte yandan Yağmur’un, Akgün’ün hemen karşı evde saklandığının farkına varması ise sadece birkaç saatini alır.
Adalet Sitesi sakinleri ise çok yakın bir zamana kadar beraber yaşadıkları bu çocuğun kim olduğunu öğrenince şoke olurlar ve tepki gösterirler ancak Selim, ona yöneltilen eleştirilere kulak asmaz. Canan ise insanları sakinleştirmeye çalışırken, acımasız eleştirilerin hedefi haline gelir.

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Selim, katili ortaya çıkaracak bir yol ararken, Emniyete yapılan isimsiz bir ihbar, Selim’in polis tarafından aranan bir şüpheliyi evinde sakladığını bildirince Akgün’ün bulunduğu yerden kaçması gerekir. Akgün’ün kaçışına hiç ummadığı biri yardımcı olurken, Akgün bundan sonraki hayatının sürekli saklanarak geçeceği gerçeğiyle yüzleşir. Akgün, umutsuzluğa kapıldığında, bu durumdan kurtulmak için harekete geçmekten başka şansı olmadığını anlar.

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SON YAZ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

SON YAZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Selim, Yağmur ile Akgün'ü aynı odada el ele gördükten sonra Akgün'e verdiği ceza bu defa daha farklı oldu. Selim, Akgün'ü babasıyla görüştürüp gitmeye ikna etmeyi sağlamaya çalıştı. Selim'in asıl derdi ise Yağmur’ladır. Yağmur'un Akgün'ün tarafında olması, Canan ve Selim'in de arasını bozdu...

Akgün'e kurulan komplo ise gerçekleşti ve Selim’in infazı için planlar işlemeye başladı. Akgün’ün silahı ile Savcı Selim Kara vurulacak ve delillerle olay savcı ile husumeti var gibi görünen Akgün'e yıkılacaktır. Akgün ise kendisine kurulan bu komployu çözdü ve Selim'in hayatının tehlikede olduğunu anladı. Akgün, Selim'i kurtarmak için yanına gitti ancak her şey için çok geçti.

Akgün bu komplonun Halil Sadi'ye uzandığını bildiği için kendi yöntemleri ile üzerine gitmeye kalktı. Fakat olaylar Akgün'ün planladığı gibi gitmedi ve başına daha kötü olaylar geldi.

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